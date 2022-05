Am Theodor-Heuss-Gymnasium kam es am Wochenende zu einem versuchten Einbruch.

Polizei Wolfenbüttel Wolfenbüttel: Einbruchversuch in Theodor-Heuss-Gymnasium

Unbekannte Täter haben versucht, mittels einer Spitzhacke und einer Gartenschaufel zwei Zugangstüren des Theodor-Heuss-Gymnasiums In Wolfenbüttel aufzubrechen. Der Einbruchsversuch fand laut Polizei zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 8 Uhr statt.

Wer hat die Täter am Theodor-Heuss-Gymnasium gesehen?

Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Innere der Schule einzudringen. Die Höhe des entstandenen Schadens muss ermittelt werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass es Zeugen gibt, die Angaben zu der Tat machen können. Bitte wenden sie sich an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 933-0.

red