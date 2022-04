Polizei stoppt auf Autobahn 1 zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer

Zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer sind der Polizei bei Kontrollen auf der Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen ins Netz gegangen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war am Vorabend zunächst ein 41-jähriger Mann aufgefallen, der als Beifahrer in einem Wagen unterwegs war. Laut Polizeicomputer war der Mann zu acht Jahren Haft wegen zweifachen versuchten Totschlags verurteilt. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Bremervörde (Kreis Rotenburg) gebracht.

Im zweiten Fall hatte ein 43-jähriger Mann eine Geldstrafe von 1500 Euro nicht gezahlt und wurde deshalb mit Haftbefehl gesucht. Er bezahlte die Strafe und durfte nach der Kontrolle weiterfahren.

Rätsel um Gegenstände auf Gleisen – Kinder werden zu Hilfsermittlern

Seit Wochen halten Unbekannte die Polizei in Hameln mit auf Gleisen abgelegten Gegenständen auf Trab. Seit Mitte März kam es fünf Mal zum Zusammenprall von Regionalbahnen mit Reifen, Fahrrädern oder Holz. Nun setzt die Polizei auf die Hilfe von Kindergartenkindern, wie ein Mitarbeiter der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Bis auf einen Anfangsverdacht gegen eine Person, haben Polizei und Bundespolizei noch keine Anhaltspunkte zu den Tätern oder dem Motiv. Ein Zusammenhang der Taten sei wahrscheinlich. Um Licht in das Dunkel zu bringen, macht die Polizei nun Kinder eines nahe gelegenen Kindergartens auf die Situation aufmerksam und hofft auf Hinweise.

Verletzt wurde bisher niemand. In einigen Fällen hätten Lokführer dem Vernehmen nach rechtzeitig bremsen können, sagte der Bundespolizist. In fünf Fällen war das den Angaben nicht mehr möglich. So auch am Dienstagabend. Durch den Aufprall entstand ein Schaden von 20.000 Euro am Zug. Die Bahnstrecke war wegen Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt.

Stall brennt im emsländischen Herzlake

Ein Feuer in einem Stall im emsländischen Herzlake hat am Donnerstag einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Männer rückten aus, nachdem die Stallung in Vollbrand geraten war und auf angrenzende Wohngebäude übergegriffen hatte, sagte eine Polizeisprecherin. Menschen und Tiere seien aber nicht in Gefahr gewesen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.

dpa