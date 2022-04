Historischer Tag für Landwirte: Wolf ins Jagdrecht aufgenommen

Nach jahrelanger Diskussion hat der Agrarausschuss des Niedersächsischen Landtages für die Aufnahme des Wolfs in das Landesjagdrecht gestimmt. „Für Halter von Weidetieren ist dies ein ganz wichtiger und historischer Tag“, sagte der landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Hermann Grupe, am Mittwoch. Mit der stark ansteigenden Population des Wolfes in Niedersachsen seien auch die Risse von Weidetieren gravierend gestiegen. „Nach wie vor ist diese Situation für viele Nutztierhalter finanziell existenzbedrohend und psychisch sehr belastend.“ Insbesondere viele Schäfer hätten in den vergangenen Jahren aufgrund der unerträglichen Situation ihren Betrieb eingestellt.

„Durch die Aufnahme des Wolfes ins Jagdrecht ist nun endlich der erste Schritt in die richtige Richtung erfolgt, um die Wolfspopulation auf ein verträgliches Maß zu regulieren“, betonte Grupe. Der Antrag der Landesregierung muss nun noch in die begleitenden Ausschüsse und dann ins Plenum.

Lesen Sie außerdem:

Zögerliche Haltung der Landesregierung habe für viel Leid und Frust gesorgt

Grupe erinnerte an den steinigen Weg, der der Entscheidung vorausging. 2015 hatte die FDP-Fraktion die Aufnahme des Wolfes in das Landesjagdrecht gefordert. „Das jahrelange Verschleppen dieses dringlichen Themas durch die aktuelle und vorherige Landesregierung hat bei vielen Familien in Niedersachsen, die Schafe, Rinder, Pferde oder andere Weidetiere halten, Spuren hinterlassen und für viel Leid und Frust gesorgt.“ Das dort verspielte Vertrauen in die Politik lasse sich nur schwer wieder aufbauen. „Darum erwarte ich, dass das jetzt beschlossene neue Jagdrecht auch konsequent umgesetzt wird, damit sich die Lage schnellstmöglich verbessert“, forderte der Landwirtschaftsexperte.

dpa