A 36 und A 39 rund um Braunschweig am Samstagnachmittag gesperrt

Zur Erinnerung an Biker, die im vergangenen Jahr verunglückt sind, organisiert die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer Braunschweiger Land (acm) am Samstag, 30. April, wieder die große Motorrad-Gedenkfahrt. Die Route führt von Salzgitter nach Braunschweig. Die Veranstalter hoffen wieder auf einige Tausend Teilnehmer. Es kommt bei Braunschweig, Wolfenbüttel und Salzgitter auf der Autobahn 36 und Autobahn 39 zu temporären Sperrungen.

Sperrung der A 36 und Ausfahrten der A 39 von 14.15 bis 16.15 Uhr

Laut einer Pressemitteilung der Autobahn GmbH ist die A 36 in Fahrtrichtung Braunschweig von der Anschlussstelle Wolfenbüttel-Süd bis nach Braunschweig (Kreuz Braunschweig-Süd/Übergang zur B 4) von 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr gesperrt. Während der Durchfahrt des Konvois ist auf der A 39 temporär die Ausfahrt Salzgitter-Watenstedt in Richtung Braunschweig gesperrt, und auch das Kreuz Braunschweig-Süd wird kurzzeitig gesperrt.

Verkehrsbehinderungen in Salzgitter und Braunschweig

Außerdem kann es entlang der gesamten Strecke zu Verkehrsbehinderungen für den Individualverkehr sowie den öffentlichen Nahverkehr kommen:

In Salzgitter-Lebenstedt vom Rathausplatz über die Albert-Schweitzer-Straße, Konrad-Adenauer-Straße, Industriestraße Mitte und die Heinrich-Büssing-Straße bis auf die A 36 in Richtung Braunschweig.

In Braunschweig führt die Strecke weiter über die Wolfenbütteler Straße, den John-F-Kennedy-Platz in Richtung Europaplatz und über die Güldenstraße bis zum Altstadtmarkt. Die Polizei wird den Konvoi begleiten und die Verkehrssicherheit auf der Strecke gewährleisten.

Aufgrund der Vorbereitungen für die Motorrad-Demofahrt sowie den Verkehrssicherheitstag und die Biker-Party ist der gesamte Parkplatz auf dem Rathausvorplatz in Salzgitter-Lebenstedt seit Mittwoch, 27. April, 18 Uhr, bis Montag, 2. Mai, 12 Uhr, komplett gesperrt. Das teilt die Stadt Salzgitter mit.

Gedenkgottesdienst in St. Martini

Der Konvoi wird mit zwölf Holzkreuzen gegen 15 Uhr in Braunschweig ankommen. Um 15.30 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der St.-Martini-Kirche. Wie Tina Wachter, stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, ankündigt, werden die Gedenk-Gottesdienste auch künftig immer in St. Martini stattfinden. Vom Dom habe es leider keine langfristige Zusage gegeben, dass die Biker immer am letzten Samstag im April zu Gast sein können.

red