Detmerode. Nach dem Brand in der Kindertagesstätte im Stadtteil Detmerode hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Schaden am Gebäude ist hoch.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der hölzerne Vorbau der Awo-Kita in der Theodor-Heuss-Straße in Detmerode bereits in Flammen.

Feuer in Detmerode Nach Brand in Wolfsburg: Wie geht es in der Awo-Kita weiter?

Claudia Cennami sitzt gerade im Büro, als sie plötzlich einen Knall hört. „Kurz danach ist ein Mitarbeiter der Stadt gekommen und hat ,Feuer’ gerufen“, schildert die Kita-Leiterin. Die Stadt führte am Mittwoch Arbeiten rund um die Awo-Kindertagesstätte in der Theodor-Heuss-Straße 95 in Detmerode durch. „Mein erster Gedanke war: Alle Kinder raus!“, sagt Cennami im Gespräch mit unserer Zeitung. 32 Mädchen und Jungen spielen an diesem Vormittag in dem Gebäude, als der Brand ausbricht.

Geistesgegenwärtig bringen die Betreuer sich und die Kinder über den Garten in Sicherheit. „Es ging alles ganz schnell. Manche sind nur mit Socken und ohne Jacke nach draußen“, sagt die Kita-Leiterin und ergänzt: „Wir hatten großes Glück.“ Die anderen Kinder, 59 sind es insgesamt, sind mit den Erzieherinnen und Erziehern spazieren oder auf dem Spielplatz.

Kita-Brand: 60 Einsatzkräfte der Wolfsburger Feuerwehren rücken aus

Bei Feuerwehr und Polizei geht gegen 10.30 Uhr der Alarm ein. 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehren Fallersleben und Stadtmitte rücken aus. Auch mehrere Streifenwagen der Polizei sowie die Malteser sind vor Ort. „Auf der Anfahrt bekamen wir die Info, dass alle Kinder evakuiert wurden. Da ist die erste Last schon mal weg“, berichtet Einsatzleiter Matthias van der Wall. Beim Eintreffen stehen der Vorbau sowie das hölzerne Dach im Eingangsbereich bereits in Flammen.

Weil die Feuerwehrleute Gasflaschen in dem Gebäude vermuten, riegeln Polizisten den Bereich rund um die Kindertagesstätte weiträumig ab. Die Theodor-Heuss-Straße wird für die Löscharbeiten in Höhe der Lutonstraße gesperrt. Auch die Buslinie 201 der WVG kann in dem Bereich keine Haltestellen mehr anfahren. „Über Rundfunkdurchsagen wurden die Verkehrsteilnehmer über die Sperrung informiert“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Feuerwehrleute teilen sich in zwei Einsatzabschnitte ein. Zwei Drehleitern kommen zum Einsatz. „Das Feuer hatten wir recht schnell unter Kontrolle“, sagt Einsatzleiter van der Wall. Die Brandbekämpfer öffnen das Dach, um eventuelle Glutnester abzulöschen. Nach eineinhalb Stunden heißt es: „Feuer aus!“ Manuel Stanke, Leiter Brand- und Katastrophenschutz, betont: „Das schnelle Eingreifen verhinderte einen größeren Schaden am Gebäude.“

Kita-Kinder finden in WVG-Bus Zuflucht

Verletzt wird bei dem Brand niemand. Die Kita-Kinder kommen nach der Evakuierung in einem Bus der WVG unter. Am Steuer: Abdel Moustafa. Er ist am Mittwoch auf der Linie 201 unterwegs, als er an dem Kindergarten vorbeifährt. „Ich habe Flammen gesehen und sofort angehalten“, erzählt er. Seine Tour kann er wegen der Löscharbeiten nicht mehr fortsetzen.

„Ich habe dann die Kinder und Erwachsenen aufgenommen“, schildert der Busfahrer und ergänzt: „Einige Kinder haben geweint.“ Anwohnerinnen und Anwohner versorgen die Evakuierten mit Decken und Getränken. „Viele Nachbarn haben ihre Hilfe angeboten“, erzählt Kita-Leiterin Claudia Cennami.

Ein zweiter Bus bringt die Kinder und Mitarbeiter wenig später zur Stephanuskirche am Detmeroder Markt. „Die dortige Pastorin hatte die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt“, berichtet Polizeisprecher Figge. In den Gemeinderäumen kommen die Mädchen und Jungen unter, bis ihre Eltern sie dort abholen. „Sie sind über Whatsapp gut vernetzt. Einige Eltern sind sofort zur Kita gekommen, als sie vom Brand gehört haben“, sagt Einrichtungs-Leiterin Cennami.

Kita-Betreuung fällt diese Woche aus

Unklar ist bislang noch, was das Feuer ausgelöst hat. Die Polizei ermittelt, der Brandort ist beschlagnahmt. Schon jetzt ist klar: Teile des Gebäudes sind aktuell nicht nutzbar. Nach ersten Schätzungen liegt der Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Arbeiterwohlfahrt als Träger steht bereits mit der Stadt Wolfsburg in Kontakt, eine Ersatzeinrichtung wird gesucht. „Diese Woche findet keine Betreuung mehr statt. Wir hoffen, dass wir kurzfristig mehr wissen“, sagt Awo-Verbandssekretär Falk Hensel auf Nachfrage.

Wir haben diesen Artikel aktualisiert.