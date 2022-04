Deodose explodiert - Zwölfjähriger lebensgefährlich verletzt

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. In Niedersachsen berichtet die Polizei am Samstag unter anderem von einem 12-Jährigen, der lebensgefährlich verletzt wurde, nachdem eine Deo-Dose explodierte.

In Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein Zwölfjähriger bei der Explosion einer Deodose lebensgefährlich verletzt worden. Der Junge spielte am Freitag mit zwei Elfjährigen mit der Deodose und Feuer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dadurch sei es zu der Explosion gekommen.

Die beiden Elfjährigen blieben den Angaben zufolge unverletzt. Der verletzte Junge musste mit Verbrennungen in ein Krankenhaus geflogen werden.

Neunjähriger von Auto angefahren und verletzt

Ein neunjähriges Kind ist in Garrel (Landkreis Cloppenburg) von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Junge wollte am Freitag mit seinem Fahrrad zwischen zwei haltenden Fahrzeugen eine Straße überqueren und wurde dabei von einem langsam fahrenden Auto erfasst, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Das Kind sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Sachschaden von einer halben Million Euro nach Brand im Heidekreis

Bei einem Brand in Oerbke (Landkreis Heidekreis) ist ein Sachschaden in Höhe von 500 000 Euro entstanden. Das Feuer brach am Freitagabend in einem Schuppen aus und griff erst auf einen Carport und schließlich auf ein Einfamilienhaus über, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Das Haus sei nicht mehr bewohnbar. Zudem seien der Schuppen, der Carport und zwei Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Bewohner befanden sich nicht im Haus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen

dpa