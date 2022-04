Streit unter Frauen eskaliert in der Peiner Schützenstraße

Peine. Es kam zu Faustschlägen, drei Frauen zogen eine 18-Jährige an den Haaren. Außerdem: Gestohlene E-Bikes in Vechelde entdeckt.

Eine schwere Auseinandersetzung ereignete sich am Mittwochabend in der Peiner Schützenstraße.

Aus bislang unbekannten Gründen ist am frühen Mittwochabend gegen 17.45 Uhr eine Gruppe von Frauen in einen Streit geraten. Wie die Polizei berichtet, entwickelte sich aus der Auseinandersetzung in der Schützenstraße eine Schlägerei mit Körperverletzung.

Drei Frauen im Alter von 24, 28 und 29 Jahren zogen ein 18-jähriges Opfer an den Haaren und schlugen es mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Hierdurch erlitt das Opfer leichte Verletzungen.

Die Hintergründe diesbezüglich sind Bestandteil der Ermittlungen.

Mindestens drei Diebe brechen in Ilseder Wohnhaus ein

Zu einem Einbruch in ein Wohnhaus ist es am Dienstagabend (circa 22.30 Uhr) in der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg (Ilsede) gekommen. Mindestens drei Täter sollen sich zur Tatzeit im Wohnhaus aufgehalten haben.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass die Täter anfänglich versucht hatten, zwei Terrassentüren und ein Fenster aufzubrechen. Anschließend sollen sie aus einem angrenzenden und verschlossenen Schuppen eine Leiter genommen haben und über diese auf ein Flachdach gelangt sein. Hier wurde schließlich ein weiteres Fenster erreicht und gewaltsam geöffnet.

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge die Personen wahrgenommen und angesprochen hatte, flüchteten diese unerkannt. Die Täter erbeuteten ein Bauwerkzeug und elektronische Geräte und verursachten einen Schaden von mindestens 600 Euro.

Anwohner werden von der Polizei gebeten, Leitern am Wohnhaus zu sichern. Über eine Leiter ist es möglich, an oftmals unzureichend gesicherte Fenster im Obergeschoss zu gelangen.

Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall in Peine

In der Ostrandstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit einem Auto und einer Fahrradfahrerin gekommen. An der Bedarfsampel an der Einmündung zur Gunzelinstraße stieß ein Golf mit einer 60-Jährigen auf ihrem Rad zusammen. Der Golf war in Richtung Ascherslebener Kreisel unterwegs.

Die Fahrradfahrerin stürzte und musste leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen ist noch unklar, ob die Bedarfsampel für die Radfahrerin oder für die Autofahrerin grün zeigte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

Polizei findet in Vechelde gestohlene E-Bikes

In einem Haus in Wedtlenstedt (Vechelde) hat die Polizei mehrere hochwertige E-Bikes gefunden, die offensichtlich alle aus Diebstählen stammen. Zwei dieser Räder konnten den Besitzern zugeordnet werden. Bei dem dritten Fahrrad konnte eine Zuordnung nicht erfolgen.

Die Polizei Vechelde sucht den Besitzer eines gestohlen Fahrrads Foto: Polizei Vechelde

Die Polizei sucht den Eigentümer des Fahrrades und beschreibt dieses wie folgt: Es handele sich um ein hochwertig erscheinendes Focus Jarifa 2 E-Bike in grauer Farbe. Als Besonderheit ist eine blaue Handyhalterung der Marke Fischer am Lenker. Der Rahmen war mit schwarzem „Panzertape“ abgeklebt. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Vechelde unter der Telefonnummer (05302) 930490 entgegen.

