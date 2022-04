Schüler können im Mai drei Corona-Testkits pro Woche erhalten

Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen können im Mai drei Corona-Testkits pro Woche erhalten, sofern sie sich freiwillig testen wollen. Das teilte das Kultusministerium in Hannover am Dienstag auf dpa-Anfrage mit. Die Tests bekommen die Schüler in der Regel von der Schule.

Nach den Osterferien müssen sich laut Ministerium alle Schüler im Bundesland acht Schultage in Folge täglich auf das Coronavirus testen, danach entfällt die Testpflicht. Nach den Ferien muss im gesamten Schulgebäude zudem keine Maske mehr getragen werden. Kommende Woche Mittwoch müssen die rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler im Bundesland wieder zur Schule gehen.

Bis Ende April gilt den Angaben zufolge eine Testpflicht in Kitas - Kinder ab drei Jahren müssen dreimal wöchentlich negativ getestet sein, um in die Kita gehen zu können. Danach sei ein Wechsel zu einem freiwilligen Testangebot vorgesehen. Endgültig entschieden ist dies laut Ministerium aber noch nicht.

Lesen Sie auch:

dpa