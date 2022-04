Vier Verletzte nach Trunkenheitsfahrt in Niedersachsen

Vier junge Männer im Alter von 20 bis 24 Jahren sind bei einer Trunkenheitsfahrt bei Northeim verletzt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, verlor der Fahrer am frühen Sonntagmorgen in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen – vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss.

Das Auto geriet daraufhin auf den Seitenstreifen, überschlug sich und blieb im Böschungsbereich auf dem Dach liegen. Alle vier jungen Männer wurden dabei verletzt, einer schwer. Beim Eintreffen der Polizei gaben alle vier an, nicht gefahren zu sein. Von allen wurden Blutproben entnommen. Das Auto erlitt einen Totalschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

25-Jähriger landet mit Auto in Graben – schwer verletzt

Ein 25-Jähriger ist in Emstek (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Auto über eine Verkehrsinsel gefahren und schließlich in einem Straßengraben gelandet. Der Mann wurde am Sonntagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus in Oldenburg gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Warum der Fahrer alleinbeteiligt von der Straße abkam, blieb zunächst unklar.

66-Jähriger bei Unfall im Vorharz schwer verletzt

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Harz schwer verletzt worden. Der 66 Jahre alte Mann habe am Samstag aufgrund eines plötzlich auftretenden gesundheitlichen Problems die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er sei anschließend von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Das Auto kam im Straßengraben zum Stillstand. Der 66-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

