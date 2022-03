Mehrfamilienhaus bei Hannover brennt - drei Verletzte

Bei einem Dachstuhlbrand in Ronnenberg bei Hannover sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer in dem Mehrfamilienhaus brach am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache aus, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag sagte. Drei Bewohner kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt die Schadensumme auf rund 300 000 Euro.

Polizei sucht nach Unfall mit acht Verletzten nach Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall mit acht Verletzten auf der Autobahn 7 sucht die Polizei nach Zeugen. Wie die Beamten am Montag mitteilten, war eine 69-Jährige bei einem Überholversuch auf der A7 nördlich von Hannover am Samstag mit drei weiteren Autos zusammengestoßen. Dadurch wurden sieben Menschen leicht verletzt und einer schwer. Sieben weitere Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen des Geschehens werden deshalb gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden. Der Unfall ereignete sich auf der A7 in Richtung Kassel. Die 69-Jährige war zum Überholen auf die linke Spur ausgeschert. Dort wurde sie von einem von hinten herannahenden Auto erfasst. In einer Kettenreaktion wurde sie mit ihrem Auto gegen ein drittes Auto geschleudert, das wiederum gegen ein viertes Auto prallte. Wegen des Unfalls war die Autobahn für drei Stunden gesperrt. Laut Polizei entstand ein Schaden von 30 000 Euro.

Auto stößt beim Abbiegen gegen anderes Auto - drei Verletzte

Ein Autofahrer ist beim Linksabbiegen nahe Schwanewede in einen entgegenkommenden Wagen gefahren. Bei dem Unfall am Sonntagabend im Kreis Osterholz wurden drei Menschen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 37-Jähriger missachtete nach Polizeiangaben die Vorfahrt des entgegenkommenden Wagens, beide Autos stießen zusammen. Die drei Insassen im Wagen des Unfallverursachers wurden verletzt. Der 30-jährige Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Eine 43-Jährige wurde in diesem Wagen eingeklemmt und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Auto überschlägt sich - Betrunkener Fahrer schwer verletzt

Ein 22-Jähriger hat sich am Sonntagabend in Garrel (Kreis Cloppenburg) mit seinem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Der betrunkene Mann versuchte seinen Wagen, nachdem dieser von Straße abgekommen war, noch zurückzulenken, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug geriet aber ins Schleudern und überschlug sich. Es blieb auf dem Dach liegen und der Fahrer wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Schwerverletzten. Eine Atemalkoholmessung in einem Krankenhaus ergab bei ihm einen Wert von 1,87 Promille. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Mannes.

75 Jahre alter Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Auf einer Landstraße ist ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte der 75-Jährige die Straße bei Lengerich(Landkreis Emsland) überqueren, übersah dabei am Sonntag aber ein herannahendes Auto. Das Auto prallte gegen den Radfahrer. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 63 Jahre alte Autofahrerin und ihre 68 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall am Sonntag nicht verletzt. Drei Kinder, die auch im Auto saßen, blieben ebenfalls unverletzt.

