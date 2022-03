Dieses Helmstedter Dorf hat einen Burgherren der besonderen Art

Chris Hoffmann lebt eigentlich in Salzgitter-Thiede. Doch am Wochenende zieht es ihn in die Heimat nach Jerxheim - wo seine Hüpfburgen warten.

„Eigentlich wollte ich in Aktien investieren“, erzählt der 27-jährige Chris Hoffmann. Doch dann hat der Immobilienkaufmann eine englische Burg gekauft. Die liegt am Samstag bei Sonnenschein zerknittert und luftleer vor ihm im Garten seiner Eltern in Jerxheim. Die Rede ist von einer Hüpfburg.

Salzgitteraner fährt in die Heimat

„Ich wollte dann statt Aktien zu kaufen doch lieber Geld in einen Nebenberuf stecken. Hüpfburgen-Verleihe gibt es hier nicht so viele, also ist es dann dazu gekommen“, sagt er. So habe er auch einen Grund, mal wieder in die Heimat zu kommen: „Ein Dorfkind bin ich ja doch noch.“ Hoffmann lebt mittlerweile in Salzgitter-Thiede und arbeitet in Hannover.

Seine neuste Anschaffung ist eine klassische Ritterburg. Foto: Tanja Reeve

Sein Vater schmeißt das Gebläse an. In wenigen Minuten verdecken die quietsch-grünen Wehrtürme den Blick auf sein Elternhaus. Die Ritterburg ist nicht die größte Hüpf-Anlage in Hoffmanns Besitz. „Die Giraffe“ hat eine Fläche von 42 Quadratmetern und ragt 8,5 Meter hoch.

Englische Hüpfburgen sind die besten, sagt Chris Hoffmann

Aus der Überlegung, Geld zu investieren, ist mittlerweile eine Hobby entstanden – denn es darf nicht irgendeine Hüpfburg sein. Chris Hoffmann hat sich schlau gelesen, hat im vergangenen Jahr im Internet nach Hüpfburgen gejagt. „Das ist eine spezielle Burg aus England von der Firma Supa Bounce“, erzählt Chris Hoffmann und blickt auf die Ritterburg, „die Qualität ist ganz anders als das, was man zum Beispiel aus China bekommt.“

Hoffmann schwärmt von dem Hersteller. Die Modelle gibt es nicht in Massen. „Da sind die Burgen auch schon mal 15 Jahre alt“, gibt er zu. Sicher seien die Hüpfburgen, versichert er. „Ich krieche vor dem Kauf jede Burg ab und überprüfe die Nähte“, erklärt er. Ein schlechtes Zeichen sei es, wenn eine Naht von außen repariert worden sei. Weitere Defekte seien vorprogrammiert: „Man muss dann eigentlich die gesamte Naht aufmachen und neu vernähen.“ Dafür gibt es Industrienähmaschinen.

Daran erkennt man eine gute Hüpfburg

Wenn es in Hoffmanns Burgen eine kleine Stelle mit einer gerissenen Naht gibt, sei das aber kein Problem: „Die Luft drückt kleinere Löcher auch wieder zu, die Englischen sind extra so gemacht. Bei günstigeren, modernen Burgen ist das nicht so“, sagt Hoffmann.

Woran erkennt der Laie denn eine gute Hüpfburg? „Man muss richtig drauf klettern“, sagt Hoffmann, „die Polster müssen schon rund einen Meter hoch werden.“ Eine gute Hüpfburg zeichne sich außerdem dadurch aus, dass sie eine große Fläche hat – „sonst springen sich die Kinder gegenseitig um“ – und ihre Höhe behalten, wenn man sie betritt. Zwischen 140 und 200 Kilogramm müsse eine Hüpfburg dafür auf die Waage bringen.

Eigentlich sollte es in Jerxheim bei einer Hüpfburg bleiben, mittlerweile sind es fünf. Für seine Traum-Modelle fährt Chris Hoffmann quer durch Deutschland. Ein paar tausend Kilometer sind da auf dem Tacho schon zusammengekommen, schätzt er.

Seine Lieblingsburg? „Ich glaube, das ist die Giraffe. Die wird 8,50 Meter hoch. Wenn ich die in Jerxheim aufblase, kann ich die in Söllingen noch sehen.“

Wer jetzt ebenfalls eine Sammlung starten will, sollte Anfängerfehler vermeiden: „Die erste Burg hat zusammengefaltet gerade so in meinen Kleinwagen gepasst“, erzählt Hoffmann, „einen Zentimeter mehr und es hätte nicht geklappt. Ich bin dann nach Hause gefahren und dann haben wir sie nicht mehr aus dem Auto bekommen, die Luft hat sich ausgedehnt. Da haben dann auch keine starken Menschen mehr geholfen, das Teil mussten wir mit einem anderen Auto mit Anhängerkupplung rausziehen.“