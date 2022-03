„Gute Stube“: Mit Leidenschaft für alte Möbel in Braunschweig

Jeden Zentimeter in ihrer Wohnung hat Berit Stebner selbst gestaltet – und das in kürzester Zeit: Erst seit etwa zwei Monaten wohnt die 26-Jährige hier. Jedes Stück ist dabei sorgsam ausgewählt und integriert sich super in das Gesamtkonzept der Wohnung.



„Eigentlich bin ich nur durch Zufall und vor allem mit viel Glück auf diese tolle Wohnung gestoßen. Ich habe immer nebenbei mal geschaut, was der Wohnungsmarkt so hergibt, da meine vorherige Wohnung einfach ein paar Mängel hatte. Auf den 50 Quadratmetern, die mir hier jetzt zur Verfügung stehen, kann ich mich – bezogen auf die Einrichtung – jetzt richtig austoben und bin super happy mit allem. Ein großer Pluspunkt ist aber auch, dass viele Freunde von mir hier um die Ecke wohnen, wir alle schnell zusammen sind. Und natürlich die süßen Cafés im östlichen Ringgebiet. Hier gibt es so viel zu entdecken, dass ich mir gar nicht vorstellen könnte, in einen anderen Teil der Stadt zu ziehen.

Mit Möbelstücken verbindet die 26-Jährige auch Erinnerungen

Aufgewachsen bin ich allerdings auf dem Land in einem alten Fachwerkhaus. Einrichtung, Design und eine tolle Atmosphäre haben auch bei meinen Eltern immer eine große Rolle gespielt. Daher kommt vermutlich auch meine Leidenschaft für alte Möbel. Jedes Möbelstück erzählt bei mir seine ganz eigene Geschichte. Das Regal über meinem Schreibtisch ist etwa von meinem Urgroßvater und hing schon im Kinderzimmer meiner Mama. Mir gefällt es, wenn ich mit den Möbelstücken etwas verbinde. So kommen in mir jeden Tag viele Erinnerungen hoch, wenn ich mich in meinen eigenen vier Wänden umschaue.

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner „Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24



„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

„Gute Stube“- Zu Gast bei Berit Stebner Berit Stebner hat eine Leidenschaft für alte Möbel. Sie setzt auf ruhige Töne und Trockenblumensträuße. So sieht die Wohnung in Braunschweig aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24 / regios24

Ein Esszimmerstuhl ist etwa eine dauerhafte Leihgabe von der Mutter einer Freundin, der Traumfänger über meinem Bett ist ein Mitbringsel aus einem Bali-Urlaub, meinen Schreibtisch habe ich auf dem Sperrmüll bei Nachbarn meiner Eltern gefunden, mein großes Bücherregal ist eine alte Malerleiter, die mir Freunde mitgebracht haben, weil sie wussten, dass ich danach suche, und der Spiegel überm Esstisch war mal ein Stillleben – da habe ich in einem Bastelprojekt einfach einen Spiegel draus gemacht, weil der Rahmen so unfassbar schön ist.

Trockenblumensträuße finden sich in der gesamten Wohnung

Nur Pflanzen, die findet man bei mir eher nicht. Dafür hab ich ein Faible für Trockenblumensträuße – damit kann man mich immer glücklich machen. Vor allem, weil mir die Farbtöne der getrockneten Blumen so gut gefallen. Bei meinem Umzug vor wenigen Wochen haben die Trockenblumensträuße auch besonders viel Aufmerksamkeit erhalten.

Fünf Freunde haben mir beim Kistentragen geholfen. Da die Wohnungen nur ein paar Straßen auseinanderlagen, konnten wir viel zu Fuß rüber tragen. Doch nicht nur Kisten wurden getragen – zum Abschluss durfte auch noch jeder eine Vase mit einem Trockenstrauß rüber tragen, damit den empfindlichen Blüten nichts passiert. Auf der Straße wurden wir da schon ab und zu komisch angeguckt.

Eine Kommode mit Wiener-Geflecht steht auf der Wunschliste

In der gesamten Wohnung habe ich zudem viel Wert auf hochwertige Materialien gelegt. Von der Leinenbettwäsche über Baumwollhandtücher bis hin zu Samtbezügen für meine Kissen. Alles muss sich gut anfühlen, soll ein wohliges Gefühl vermitteln. Ich mag, dass alles in der Wohnung so gut zusammenpasst. Die erdigen Töne ergänzen sich gut mit ein paar rostroten Akzenten, und auch das Bild über dem Sofa hat eine befreundete Künstlerin extra für mich gemalt – daher integriert es sich hier einfach super in das Gesamtkonzept. Ein paar Wünsche stehen aber noch auf meiner Einrichtungs-Liste. Eine Kommode mit Wiener-Geflecht würde mein Schlafzimmer zum Beispiel super ergänzen. Außerdem bin ich noch auf der Suche nach einem tollen Badezimmer-Schrank und liebäugle schon länger mit einem alten Metall-Spint, wie man ihn aus muffigen Sportumkleidekabinen kennt. Da kann ich aber jedem nur den Rat geben, nichts zu überstürzen, sondern einfach auf das perfekte Stück zu warten.“



Sie möchten noch mehr über die Einrichtung von Berit Stebner erfahren? Dann hören Sie doch in den Podcast zur Serie rein! „Gute Stube – der Wohnpodcast“: Bei Spotify, Apple-Podcast und in unserer E-Paper-App. Oder seien Sie selbst dabei und schreiben eine E-Mail mit einem Bild Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses an ida.wittenberg@funkemedien.de.

Protokoll: Ida Wittenberg