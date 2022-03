LKW-Unfall auf A2 bei Braunschweig – Sperrung aufgehoben

Braunschweig. Auf der A2 sind am Mittwochvormittag zwei LKW kollidiert. Seit 14 Uhr ist die Fahrt auf allen drei Spuren der Autobahn wieder frei.

Nach einem Unfall auf der A2, Fahrtrichtung Hannover, waren am Mittwoch zwei von drei Spuren dicht. Am Nachmittag konnte der Verkehr wieder fließen. (Symbolfoto)

Auf der Autobahn 2 bei Braunschweig hat es am Mittwochvormittag einen Unfall zwischen zwei LKW gegeben. Das teilt die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mit. In Richtung Hannover waren zwischen dem Kreuz Braunschweig-Nord und Braunschweig-Watenbüttel deshalb zwei Fahrspuren bis etwa 14 Uhr gesperrt. Seit dem frühen Nachmittag ist die Unfallstelle geräumt und der Verkehr auf der A2 kann wieder fließen.

Auch auf der Umfahrung staute es sich am Mittag

Die Umfahrung über die A392 und B214 nutzten am Mittag viele Autofahrer, so dass es auch hier zu mehreren Kilometern stockendem Verkehr kam. Auch hier entspannt sich die Situation am Nachmittag wieder.

Laut Polizei sind gegen 9.30 Uhr auf der A2 nahe dem Kreuz Braunschweig-Nord zwei LKW ineinander gefahren. Personen sind bei dem Auffahrunfall nicht verletzt worden. Allerdings waren danach ab 10 Uhr zwei Spuren in Richtung Hannover bis 14 Uhr am Nachmittag voll gesperrt. Der Verkehr wurde auf einer Spur am Unfall vorbeigeleitet. Die Aufräumarbeiten dauerten länger, da die Fahrbahn laut Polizei gereinigt werden musste.

Lesen Sie mehr:

red