Tödlicher Unfall – 20-Jähriger starb nach Kollision mit Baum

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Dienstagmorgen zwischen Fürstenau und Freren im Landkreis Emsland ist ein 20 Jahre alter Autofahrer ums Leben gekommen. Der junge Mann war am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 214 in Richtung Fürstenau unterwegs, als sein Wagen bei Andervenne nach links von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte. Dabei rammte er einen Baum.

Trotz der Rettungsversuche des Rettungsdienstes starb der 20-Jährige noch am Unfallort an seinen Verletzungen. Warum sein Wagen von der Straße abgekommen war, blieb zunächst unklar. Die Bundesstraße war für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Feuerwehr rettet vermissten 79-Jährigen aus Kanal

Die Feuerwehr hat einen 79-jährigen Mann im Landkreis Harburg aus einem Kanal gerettet. Der demenzkranke Mann war am Montag als vermisst gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montagabend entdeckte ein Fahrradfahrer den Mann im Luhekanal bei Winsen an der Luhe.

Die alarmierte Feuerwehr zog den Mann aus dem Wasser. Er war leicht unterkühlt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag hatte die Polizei unter anderem mit Spürhunden im Wohnumfeld nach dem 79-Jährigen gesucht.

dpa