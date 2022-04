Am Donnerstag beginnt die Landpartie auf Schloss Wolfsburg

Am Schloss Wolfsburg läuft der Aufbau für die erste Frühlings-Landpartie seit drei Jahren. Die viertägige Ausstellung rund um Garten, Haus und Lifestyle wird am Donnerstag, 7. April, eröffnet. Die Stadt Wolfsburg kündigt Straßensperrungen in Alt-Wolfsburg an.

Am Schloss Wolfsburg läuft der Aufbau für die Landpartie. Die Garten- und Lifestyle-Messe findet von Donnerstag bis Sonntag in Alt-Wolfsburg statt. Straßen werden gesperrt. Foto: Anja Weber / regios24

Bei winterlichen Temperaturen und Graupelschauern hat das Team des Veranstalters Rainer Timpe damit begonnen, 55 Zelte rund um das Schloss Wolfsburg aufzubauen. Die ersten von mehr als 100 angekündigten Ausstellern sind schon dabei, sich häuslich darin einzurichten. Um Mode, Schmuck und andere schöne Dinge ins rechte Licht zu setzen, werden im Schlosspark und den historischen Gemäuern 5000 Meter Elektrokabel verlegt.

Mehr als 100 Aussteller kommen zur Frühlings-Landpartie auf Schloss Wolfsburg

Auf der Landpartie wollen die Aussteller Kleidung, Schmuck und Textilien, Garten-Deko und Pflanzen, Seifen, Düfte und vieles mehr an den Mann und die Frau bringen. Mit von der Partie ist die nach Veranstalterangaben wohl einzige rollende Goldschmiede Europas. Die Israelin Tsipi Lev betreibt darin ihr kunstvolles Handwerk und lässt sich dabei über die Schulter und auf die Finger schauen.

Für tierische Begegnungen und tolle Fotomotive sorgt die Horus-Falknerei mit Adlern, Uhus und Falken. Falknerin Klaudia Brommund unterhält an allen Tagen mit Greifvogelshows und Wolfshundeshows. Für beschwingte Stimmung wollen das Duo Emotion, das Jazz-Quartett Tuba Libre und der aus Burkina Faso stammende Doubassin Sanogo mit seiner Band Wapani sorgen.

Geöffnet ist die Frühlings-Landpartie auf Schloss Wolfsburg an allen vier Tagen von 10 bis 18 Uhr. Einzeltickets kosten 12 Euro, am Donnerstag kommen Paare zum selben Ticketpreis mit dem Pärchen-Ticket rein. Online erhalten die Besucher Tickets zum Preis von 10 Euro plus Vorverkaufsgebühren. 2019 lockte die Garten- und Lifestyle-Messe mit ihren rund 140 Ausstellern fast 15.000 Besucher an.

Stadt Wolfsburg sperrt Straßen für die Landpartie

Wegen der Landpartie kommt es von Donnerstag bis Sonntag zu Verkehrsbehinderungen in Alt-Wolfsburg. Die Nordstadtstraße und die Schloßstraße werden während der gesamten Veranstaltung für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Von den Straßensperrungen betroffen sind auch die Straßen Am Gutshof und Neue Reihe. Anwohner, Gäste des Hotels „Alter Wolf“ und Besucher der St.-Marien- und St.- Bernward-Kirche dürfen passieren.

Besucher der Landpartie werden aufgrund der eingeschränkten Parkmöglichkeiten gebeten, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Parken ist im Allerpark auf den Parkplätzen P3 und P4 möglich. Am Samstagnachmittag, 9. April, wird aufgrund des VfL-Heimspiels ein zusätzliches Verkehrsaufkommen mit entsprechendem Parkdruck erwartet.