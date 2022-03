Brand in Asylunterkunft – Feuerwehr rettet schlafenden Bewohner

Hinte. In einer Asylunterkunft in Hinte (Kreis Aurich) war ein Feuer ausgebrochen. Ein Bewohner musste von der Feuerwehr gerettet werden.

In einer Asylunterkunft in der Gemeinde Hinte (Landkreis Aurich) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es in den Wohnräumen im Keller des Gebäudes zu einem Küchenbrand.

Die meisten der 45 Bewohner hatten sich den Angaben zufolge bereits selbst ins Freie begeben. Als Feuerwehrtrupps die Räume durchsucht haben, entdeckten sie in der oberen Etage jedoch einen noch schlafenden Bewohner. Dieser wurde von Einsatzkräften in Sicherheit gebracht, teilte die Feuerwehr mit. Verletzt wurde niemand. Der Brand habe schnell gelöscht werden können, berichtete die Feuerwehr weiter. Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, habe der obere Bereich wieder bezogen werden können, die Räume im Keller seien jedoch unbewohnbar.

Mann prallt mit Transporter gegen Baum und wird schwer verletzt

Ein Mann ist auf einer Landstraße bei Göhrde (Landkreis Lüchow-Dannenberg) mit seinem Kleintransporter gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Er sei am frühen Donnerstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Sprecher der Polizei Lüneburg. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt. Nähere Details nannte der Polizeisprecher zunächst nicht. dpa

