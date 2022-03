15-Jähriger steuert Auto zur Schule

Ein 15-Jähriger ist am Mittwoch in Bremerhaven mit einem Auto zur Schule gefahren. Die Polizei erwischte ihn, stellte Strafanzeige und beschlagnahmte das Fahrzeug, wie ein Sprecher mitteilte. Es war laut Polizei nicht das erste Mal, dass der führerscheinlose Jugendliche hinter dem Steuer eines Pkws saß. In den vergangenen Wochen sei er mehrfach mit insgesamt zwei Fahrzeugen unterwegs gewesen.

Die Polizei hatte daher bereits Strafanzeigen gestellt – gegen den Schüler und die Fahrzeughalter. Am Mittwoch fiel der Jugendliche schließlich erneut auf, als er das Auto auf einem Parkplatz bei der Schule abstellte. „Es scheint eine gewisse Unbelehrbarkeit da zu sein“, sagte der Polizeisprecher.

Lesen Sie außerdem:

85-Jährige von Auto erfasst und tödlich verletzt

Eine 85 Jahre alte Frau ist in Esens im Landkreis Wittmund von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Seniorin sei am Dienstagabend noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach bisherigem Stand wollte die 85-Jährige mit ihrem Rollator eine Straße überqueren und wurde von dem Wagen eines 41-jährigen Mannes erfasst. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.

Geldautomat in Nordhorn gesprengt – Häuser und Autos auch beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Nordhorn gesprengt. Der freistehende Container wurde bei der Explosion völlig zerstört, wie die Polizei mitteilte. Auch umliegende Häuser und Fahrzeuge wurden beschädigt, Verletzte gab es nicht.

Zeugen hatten gegen 2.30 Uhr eine Detonation gehört und einen Notruf abgesetzt. Die Täter flohen den Angaben zufolge in einem dunklen Auto Richtung Niederlande. Ob sie Geld erbeuten konnten, steht noch nicht fest.

dpa