Wolfsburg: Wohnmobil und Autos brennen aus – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Am Laagberg stehen sechs Fahrzeuge zeitversetzt in Brand. Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Eine Anwohnerin berichtet von lautem Knall.

In der Nacht brannten insgesamt sechs Fahrzeuge in Wolfsburg aus: zunächst ein Wohnmobil, später fünf Autos im Sachsenring.

Mehrere laute Knallgeräusche haben Tanja N. (Name von der Redaktion geändert) in der Nacht auf Mittwoch, gegen 1 Uhr, aus dem Schlaf gerissen. „Das hat sich angehört, als würde jemand schießen“, schilderte die Wolfsburgerin am Mittwochmittag. Sie stand auf, wunderte sich, weil das Wohnzimmer ungewöhnlich hell erleuchtet war.

„Ich bin dann auf den Balkon und bekam einen Schreck“, sagte sie. Auf dem Parkplatz vor dem Mehrfamilienhaus, in dem Tanja N. wohnt, brannten mehrere Pkw lichterloh. Durch die Hitze platzen die Autoreifen, es knallte immer wieder. Die Polizei forderte Anwohnerinnen und Anwohner auf, wegen der Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen.

Gesamtschaden liegt bei 150.000 Euro

In Wolfsburg brannten in der Nacht auf Mittwoch sechs Fahrzeuge aus. Feuerwehr und Polizei hatten kräftig zu tun. Nun suchen die Ermittler dringend Zeugen. Foto: regios24

Fünf Autos und ein Wohnmobil sind in dieser Nacht im Wolfsburger Ortsteil Laagberg in Flammen aufgegangen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 Euro. Zunächst brannte ein Wohnmobil in der Straße Rügener Weg. Am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr meldete der Besitzer, dass sein nagelneuer Campingwagen der Marke Citroën brenne. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz.

Als Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später eintrafen, stand das Fahrzeug schon zur Hälfte im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch das Wohnmobil war nicht mehr zu retten. Der Schaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. „Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Wohnmobil beschlagnahmt“, teilte Polizeisprecher Thomas Figge mit.

Zwei Stunden später: Fünf Autos brennen lichterloh im Sachsenring

Gut zwei Stunden später wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand im nur wenige hundert Meter entfernten Sachsenring gerufen. Um 0.54 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf einem Gemeinschaftsparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus fünf Pkw in Flammen stünden.

Auch hier waren Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später vor Ort. Doch zwei VW Golf, ein Opel Corsa, ein Seat Ateca und ein Skoda Oktavia wurden durch die Flammen vollständig zerstört. Der Schaden liegt hier nach ersten Schätzungen bei 90.000 Euro.

Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus

Die Polizei hat die Autos sowie das Wohnmobil beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Fahrzeuge vorsätzlich angezündet wurden und ein unmittelbarer Tatzusammenhang zwischen den Bränden besteht. „Die Ermittler vermuten, dass der Täter die Löscharbeiten um das Wohnmobil in sicherer Entfernung beobachtet hat und währenddessen die fünf Autos vorsätzlich in Brand gesteckt hat“, so Figge.

Am Tag nach dem Brand hat sich die Aufregung bei Tanja N. zwar gelegt, ein ungutes Gefühl bleibt dennoch: „Man weiß nicht, wer sich hier so rumtreibt. Das Feuer hätte auch auf die Bäume in der Nähe übergreifen können“, sagte die Wolfsburgerin und ergänzte: „Eine Nachbarin hat mir erzählt, dass ihre Kinder solche Angst hatten, dass sie im Elternbett schlafen wollten. Sowas erlebt man nicht alle Tage.“

Zeugenaufruf: Polizei sucht Zeugen zu den Bränden

Die Polizei sucht nach den Bränden dringend Zeugen, Spaziergänger oder auch Anwohner des Sachsenrings, denen am Dienstagabend verdächtige Personen aufgefallen sind. „Dabei sind unseren Kollegen sämtliche Beobachtungen wichtig, scheinen sie auf den ersten Blick noch so banal,“ betont Polizeisprecher Thomas Figge.

red