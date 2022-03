Hannover. Am Dienstag müssen Eltern mit zeitweise geschlossenen Kitas rechnen. Die Gewerkschaft erhöht den Druck auf die Tarifverhandlungen.

In Niedersachsen kündigt die Gewerkschaft Verdi morgen Streiks an. Eltern müssen mit zeitweise geschlossenen Kitas rechnen.

Kita-Streik Verdi ruft zu Warnstreiks bei Kitas in Niedersachsen auf

Die Eltern von Kitakindern in Bremen und Niedersachsen müssen am Dienstag mit zeitweise geschlossenen Kitas rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat kommunale Beschäftigte von Kindertagesstätten, sozialen Diensten und Behindertenhilfe zu Warnstreiks aufgerufen. Mit den Aktionen will die Gewerkschaft den Druck auf die Tarifverhandlungen für den Kita- und Erziehungsbereich erhöhen. Gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine finanzielle Anerkennung der Arbeit, teilte die Gewerkschaft mit.

Eine erste Verhandlungsrunde mit den kommunalen Arbeitgebern war Ende Februar ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Aktionen in Niedersachsen und Bremen sind Teil eines bundesweiten Warnstreiks. In Bremen ist ein Fahrrad-Korso und eine Kundgebung geplant, wie Verdi mitteilte.

