Seid beim Digital Day 2022 mit dabei!

In den sozialen Netzwerken werden Menschen tagtäglich mit einer Flut von Informationen überschüttet. Fakt oder Fake? Eine Frage die sich beim Durchscrollen durch den Instagram- oder Tiktok-Feed vermutlich viele schon einmal gestellt haben.

Qualität, Recherche und guter Journalismus können unter solchen falschen Nachrichten leiden. Das Vertrauen in serösen Journalismus wird geschwächt. Außerdem werden Verschwörungstheorien und Fake News eine Plattform geboten. Wie lassen sich also Fake News erkennen? Wie behalten wir den Überblick in der Informationsflut? Und was können wir tun, um Fake News zu bekämpfen?

Falk-Martin Drescher hält Input-Vortrag zum Thema Fake News

Unsere Zeitung lädt aus diesem Anlass am Donnerstag, 31. März, Start um 10 Uhr, zu einem virtuellen Digital Day ein. Das Thema, das im Mittelpunkt stehen wird: Fake News und wie man die Wahrheit in digitalen Zeiten erkennt.

Schüler sollen die Möglichkeit haben, sich über das Thema zu informieren und sich mit Experten zum Thema auszutauschen.

Den Fragen der Schüler werden sich unter anderem Carolin Scherf, Pressesprecherin der Polizei Braunschweig, und Medienexperte Falk-Martin Drescher stellen. Er wird zudem einen Input-Vortrag zum Thema halten.

Schulklassen können sich ab sofort für die virtuelle Veranstaltung anmelden

Anmeldung: Sie möchten mit Ihrer Klasse beim virtuellen Digital Day dabei sein? Dann melden Sie sich gerne bei uns bis Freitag,

24. März per Mail an: ida.wittenberg@funkemedien.de. Nennen Sie dabei Ihren Namen, den Namen der Schule, die Anzahl der Schüler und geben eine Mail-Adresse für die Einwahldaten zur Video-Konferenz an. Diese lassen wir Ihnen dann gerne vorab mit weiteren Informationen zur Veranstaltung am 31. März zukommen. Die Veranstaltung wird etwa zwei Stunden dauern. Fragen zum Thema können Sie und die Schüler gerne während der Veranstaltung stellen oder Sie lassen uns diese vorab per E-Mail an ida.wittenberg@funkemedien.de zukommen.