Macht mit beim virtuellen Zukunftstag 2022!

Braunschweig. Am 28. April geben wir einen Einblick in die Arbeitsbereiche eines Medienunternehmens. Schülerinnen und Schüler können sich jetzt bewerben.

Wie wird man eigentlich Redakteur? Was ist ein Volontariat? Wie kommt eine Nachricht in die Zeitung? Und was bedeutet eigentlich „Medienunternehmen“? All diesen Fragen möchten wir beim virtuellen Zukunftstag am Donnerstag, 28. April mit Schülern aus der Region auf den Grund gehen.

Auszubildende und Volontäre unseres Medienhauses werden den Tag gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen gestalten, ihnen einen Einblick in die verschiedenen Arbeitsbereiche geben und berichten, wie sie dahin gekommen sind, wo sie jetzt sind.

Schüler gehen gemeinsam mit Experten auf Recherche

Als Experten sind zudem Redakteure eingeladen, die sich und ihre Arbeit im Interview-Format vorstellen und die Personalabteilung unseres Unternehmens hält die wichtigsten Tipps und Tricks für die Bewerbung parat.

Auch das Thema „Fake News“ werden wir uns anschauen und gemeinsam mit den Schülern auf Recherche gehen.

Bewerbungen für den Zukunftstag 2022 sind ab sofort möglich

Anmeldungen für die Teilnahme zum virtuellen Zukunftstag 2022 am 28. April von 9 bis etwa 11.30 Uhr sind ab sofort über die E-Mail-Adresse ida.wittenberg@funkemedien.de möglich.

Bitte gebt in Eurer Bewerbung eine Adresse, Euer Alter und den Namen Eurer Schule an. Wir werden Euch anschließend per Mail eine Einverständniserklärung für Eure Erziehungsberechtigten zukommen lassen – erst wenn ihr uns diese unterschrieben zurücksendet, können wir Euch final anmelden und Euch die Einwahldaten zukommen lassen.