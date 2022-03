Scheune bei Ankum abgebrannt – tödlicher Auto-Unfall

Eine Scheune bei Ankum im Landkreis Osnabrück ist am späten Samstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, waren dort verschiedene Gerätschaften untergebracht, die zu einem nahe gelegenen Golfclub gehörten.

Eine Scheune bei Ankum im Landkreis Osnabrück ist am späten Samstagnachmittag in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, waren dort verschiedene Gerätschaften untergebracht, die zu einem nahe gelegenen Golfclub gehörten. Auch Düngemittel lagerte dort - beim Verbrennen des Düngers entstanden gefährliche Gase, eine Gefahr für Anwohner habe allerdings nicht bestanden, hieß es von der Polizei.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein nahe stehendes Wohnhaus verhindern. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge verursachte ein technischer Defekt das Feuer. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine halbe Million Euro.

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wiefelstede (Landkreis Ammerland) ist ein 44-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam der 44-Jährige am Samstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Stücke gerissen. Der 44-Jährige war den Angaben zufolge sofort tot.

Unbekannte stehlen Süßigkeiten aus Snackautomat

Unbekannte haben am Samstagabend in Hildesheim Süßigkeiten und Getränkedosen aus einem Snack- und Getränkeautomaten gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, zerstörten die Täter die Glasscheibe des Automaten am Bahnhof Derneburg, um an die Süßwaren zu gelangen. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

18 Jahre alter Autofahrer verursacht Unfall unter Drogen

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat unter Drogeneinfluss mit seinem Wagen in Osnabrück einen Unfall verursacht. Er sei aus zunächst unbekanntem Grund von seiner Spur abgekommen und gegen vier parkende Autos geprallt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, gab der Fahrer zu, zuvor Drogen genommen zu haben.

Ein Drogentest bei ihm fiel positiv aus. Dem 18-Jährigen wurde zudem am Samstagnachmittag eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens war nach Angaben der Polizei zunächst unbekannt.

