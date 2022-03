Auffahrunfall mit zwei Verletzten in Gifhorn

Gifhorn. Da er auf die Bremsung seines Vordermannes zu spät reagiert hat, ist ein Mann in Gifhorn mit seinem Auto in ein anderes Auto gekracht.

Ein Mann hat in Gifhorn wegen einer roten Ampel bremsen müssen. Der dahinter fahrende Wagen krachte in sein Auto hinein. (Symbolbild)

Zu einem Verkehrsunfall mit rund 20.000 Euro Schaden und zwei Leichtverletzten als Folge kam es in Gifhorn am Donnerstag gegen 13.30 Uhr. Da die Ampel an der Ecke der Wolfsburger Straße Rot zeigte, musste ein auf der Kreisstraße 114 in Richtung Süden fahrender 46-Jähriger halten.

Dies erkannte ein dahinter fahrender 37-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das vordere Fahrzeug auf. Durch den Unfall verletzten sich beide Männer leicht, sie wurden mit Rettungswagen ins Klinikum Gifhorn gebracht. Die beteiligten Autos wurden im Front- bzw. Heckbereich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste ein Fahrstreifen der Kreisstraße gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

