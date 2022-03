Tödlicher Zugunfall am Braunschweiger Hauptbahnhof

Braunschweig. Am Freitagmorgen ist ein Mann am Braunschweiger Hauptbahnhof auf tragische Weise ums Leben gekommen.

Am Hauptbahnhof in Braunschweig ist am frühen Freitagmorgen, 4. März, ein 21-jähriger Mann von einem durchfahrenden Güterzug überrollt worden und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei war der junge Mann mit einem Bekannten in Braunschweig zum Feiern gewesen. Gemeinsam warteten sie in den frühen Morgenstunden am Bahnsteig des Braunschweiger Hauptbahnhofs auf ihren Zug. Nach Aussage des Lokführers sei die Person „torkelnd ins Gleis gefallen“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei mit.

Der Lokführer habe noch eine Notbremsung eingeleitet, aber nicht mehr verhindern können, dass der Zug den Mann überrollte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. Nach den aktuellen Erkenntnissen handelt es sich um einen tragischen Unfall, bei dem der junge Mann ums Leben kam. Wegen des Unfalls und des Einsatzes mussten gegen 5 Uhr morgens am Braunschweiger Hauptbahnhof mehrere Gleise gesperrt werden. Ab etwa 7 Uhr konnte der Fernverkehr durch Braunschweig wieder aufgenommen werden, wie die Bahn per Twitter mitteilt.

Anmerkung der Redaktion: In der Regel berichten wir nicht über mögliche Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

