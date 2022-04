Corona-Lockerungen: Diese Regeln gelten aktuell in Wolfsburg

Am Samstag läuft die Übergangsfrist für die breit angelegten Corona-Schutzmaßnahmen aus. Das neue Infektionsschutzgesetz legt nur fest, was die Bundesländer machen dürfen. Welche Basisschutzmaßnahmen gelten und was sieht die Hotspot-Regelung vor?

Ohne Maske in den Supermarkt, zum Shopping oder ins Restaurant: Ab Sonntag, 3. April, sind die meisten Corona-Maßnahmen in Wolfsburg aufgehoben. Wer ins Restaurant oder Kino gehen möchte, benötigt keinen 3G-Nachweis. Bei privaten Treffen gibt es ebenfalls keine Beschränkungen mehr. Und auch die Maskenpflicht ist in vielen Bereichen aufgehoben. Ein Mund-Nasen-Schutz ist dann nur noch in Bus und Bahn, in Krankenhäusern und Pflegeheimen Pflicht.

Über das Hausrecht können Betriebe, Unternehmen und Einrichtungen jedoch weiterhin festlegen, ob eine Maske getragen werden muss oder nur Menschen Zutritt bekommen, die gegen das Coronavirus geimpft oder negativ getestet sind. Die Stadt Wolfsburg behält zum Beispiel die wichtigsten Schutzmaßnahmen in städtischen Gebäuden bei. Die Maskenpflicht und 3G-Regelung bleiben zunächst bis Ende April. Auch das Klinikum hält an den Zutrittsregeln fest. Wir haben für Sie zusammengefasst, welche Corona-Regeln und Maßnahmen in der VW-Stadt aktuell gelten.

Diese Corona-Regeln gelten ab 3. April 2022 in Wolfsburg

Gastronomie, Einzelhandel, Diskotheken, körpernahe Dienstleistungen und Co.: Keine Beschränkungen mehr.

Sport: Auf städtischen Sportanlagen sowie in städtischen Hallenbädern, im Badeland, im Schwefelbad Fallersleben und in der Eisarena gilt drinnen eine FFP2-Maskenpflicht – außer beim Sporttreiben.

Heime und Kliniken: Es ist ein negativer Testnachweise erforderlich (gilt auch für genesene und geboosterte Personen). Außerdem gilt eine FFP2-Maskenpflicht.

Rathäuser und andere städtische Gebäude: Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht sowie die 3G-Regelung. Der Zutritt ist also nur Personen erlaubt, die vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. In den Rathäusern A, B und D wird die Umsetzung der 3G-Regelung durch eine Einlasskontrolle am jeweiligen Haupteingang umgesetzt. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr verschlossen. Die Einlasskontrolle und damit verbunden der öffentliche Zugang in die Rathäuser ist von Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr und Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr vorgesehen. Außerhalb dieser Zeiten soll in den Gebäuden kein Publikumsverkehr stattfinden.

In den Verwaltungsstellen Fallersleben und Vorsfelde sowie in den Stadt- und Ortsteilsprechstellen, in den Rathäusern C und E und im Alvar-Aalto-Kulturhaus wird die Kontrolle der 3G-Regelung durch die Beschäftigten durchgeführt

ÖPNV: Es muss eine FFP2-Maske getragen werden. Keine 3G-Regelung mehr.

Schule: Alle Personen (ausgenommen geboosterte Menschen) müssen sich dreimal wöchentlich testen. An den ersten acht Tagen nach den Osterferien müssen sich alle Personen täglich testen.

Kitas: Alle Personen ab drei Jahren müssen sich dreimal wöchentlich testen.

