Polizei und SEK befreien Braunschweigerin – Kampfhund erschossen

Braunschweig. Da ein Mann seine Frau womöglich mit Schusswaffe in ihrer Wohnung festhielt, mussten in Braunschweig Polizei und SEK ausrücken.

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr eine Nachricht erreicht, dass sich eine 31-jährige Braunschweigerin in großer Gefahr befindet. Laut Polizei bestand der Verdacht, dass die Frau von ihrem Ehemann in ihrer Wohnung im Roggenkamp festgehalten worden ist. Darüber hinaus war zu befürchten, dass der Mann über eine Schusswaffe verfügt.

SEK im Einsatz – Kampfhund erschossen

Aus diesen Gründen wurden eine Verhandlungsgruppe und das Sondereinsatzkommando Niedersachsen hinzugezogen. Die Braunschweigerin konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten in Sicherheit gebracht werden.

Im direkten Anschluss lief ein Kampfhund aus der Wohnung und griff die Beamten an. „Der Hund musste erschossen werden“, heißt es von der Braunschweiger Polizei. Der 31-jährige Ehemann wurde festgenommen. Am Mittwoch wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig dem Haftrichter vorgeführt.

