Großer Schaden: Lagerhalle von Schweinemastbetrieb im Harz brennt

Osterwieck. Tiere waren wohl nicht in der Halle. 165 Feuerwehrleute waren am Dienstagabend in Osterwieck im Einsatz. Auch in Hannover brannte ein Schlachthof.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen ein Gebäude in einer Schweinemastanlage in Zilly, einer Ortschaft der Stadt Osterwieck. Bei einem Großbrand in einem Schweinemastbetrieb entstand hoher Sachschaden.

Die Lagerhalle eines Schweinemastbetriebs in Osterwieck im Landkreis Harz ist am Dienstagabend in Brand geraten. Es seien wohl keine Schweine in dem Gebäude gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei Magdeburg. Genauere Details zum Feuer sowie zur Brandursache nannte er zunächst nicht.

Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden nach Angaben der Polizei bei etwa 350.000 Euro. Die Feuerwehr war mit rund 165 Einsatzkräften vor Ort.

Auch in einem ehemaligen Schlachthof in Hannover hat es am späten Dienstagabend gebrannt. Die Schadenshöhe liege bei etwa 500.000 Euro, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache in der Tiefgarage einer Halle ausgebrochen. 14 Menschen konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Es wurde niemand verletzt. Zwei Autos sowie zwei Oldtimer-Lastwagen und ein Gabelstapler brannten nach Angaben der Feuerwehr aus.

Auto fährt Grundschülerinnen in Hannover an – Sechsjährige schwer verletzt

Ein Autofahrer hat an einem Fußgängerüberweg in Hannover drei Grundschülerinnen angefahren und eine von ihnen schwer verletzt. Die Sechsjährige sei am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Die beiden anderen Mädchen im Alter von jeweils sieben Jahren wurden bei dem Aufprall demnach leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht, wo sie zur weiteren Beobachtung bleiben sollten.

Der 71-jährige Fahrer des Autos war nach Angaben der Polizei in der Südstadt unterwegs, als er an einer Kreuzung einen nach links abbiegenden Pkw rechts überholte. Kurz darauf prallte sein Wagen gegen die Schülerinnen. Die Mädchen stürzten auf die Fahrbahn. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Fahrer blieb unverletzt.

Das könnte Sie auch interessieren:

red