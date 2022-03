Trickbetrüger erbeuten 100.000 Euro in Braunschweig

Zwei Trickbetrüger haben in Braunschweig einer Seniorin Goldschmuck in Wert von 100.000 Euro gestohlen. Laut Polizei klingelte ein unbekannter Mann am Dienstag am Berliner Platz gegen 12.15 Uhr an der Wohnungstür einer 86-jährigen Braunschweigerin. Er gab an, dass er Wasserwerker sei und einen Auftrag der Hausverwaltung hätte. Da es in letzter Zeit wirklich Probleme mit der Wasserversorgung gab, glaubte die Braunschweigerin dem Mann und ließ ihn in die Wohnung.

Falscher Wasserwerker lässt Dieb in die Wohnung

Er bat sie nun, das Wasser im Badezimmer laufen zu lassen. Während sie dies tat, ließ der Unbekannte vermutlich unbemerkt einen zweiten Täter in die Wohnung. Dieser durchsuchte die Schränke nach Wertgegenständen. Er entwendete mehrere Ketten, Ringe und hochwertige Uhren im Gesamtwert von etwa 100.000 Euro.

Erst nachdem der vermeintliche Wasserwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die 86-Jährige den Diebstahl. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

red