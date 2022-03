Feuer im Heizkraftwerk sorgt für etwa 500.000 Euro Schaden

Ein Brand in einem Heizkraftwerk in Stuhr im Landkreis Diepholz hat nach ersten Schätzungen am Dienstag einen Schaden von rund 500 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, schlugen am Vormittag Flammen aus einem der beiden Generatoren.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Da das Heizkraftwerk an eine Sporthalle grenzt, wurde der dortige Betrieb vorsorglich eingestellt. Der Unterricht in der nahe gelegenen Schule war nicht betroffen.

Versorgung mit Warmwasser und Strom kurzzeitig ausgefallen

Die Versorgung mit Warmwasser und Strom war an manchen Stellen in den Ortsteilen Brinkum und Seckenhausen vorübergehend unterbrochen. Die genaue Brandursache war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei war ein Techniker der Versorgerfirma nach Störungsmeldungen zum Heizkraftwerk gegangen und hatte den Brand entdeckt.

Familienstreit mit Verletzten - größerer Polizeieinsatz

Erst Kinderturnen, dann ein handfester Streit und Gewalt zwischen zwei Familien: Eine Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten hat in Wietze im Landkreis Celle die Polizei auf den Plan gerufen.

Der Streit zwischen den ohnehin zerstrittenen Familien habe am Montagnachmittag bei einer Kinderturnstunde begonnen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Danach kamen mehrere Männer zum Wohnhaus der anderen Familie.

Als es ihnen nicht gelang, gewaltsam in das Haus einzudringen, versuchten sie es bei einem anderen Haus von Angehörigen dieser Familie. Dort verletzten sie mehrere Menschen mit Schlägen und Tritten, dann fuhren sie davon. Die Polizei war mit einem größeren Aufgebot im Einsatz und fahndete nach den vier Männern - die schließlich ermittelt wurden. Es kam zu einer sogenannten Gefährderansprache, die Ermittlungen wegen Bedrohung, Sachbeschädigung und Körperverletzung dauern an. Bei dem Streit entstanden Schäden in vierstelliger Höhe.

Hühner und Schweine verenden bei Scheunenbrand

Bei einem Feuer in einer Scheune in Geeste (Landkreis Emsland) sind mehrere Tieregestorben. Nach ersten Erkenntnissen verendeten etwa zehn Hühner und drei Schweine, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Obwohl rund 60 Feuerwehrleute verhinderten, dass der Brand auf ein Wohnhaus übergriff, entstand ein Sachschaden von schätzungsweise mehreren Hunderttausend Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war noch unklar. dpa

