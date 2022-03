Minister Tonne: Corona-Testpflicht an Kitas wohl nur bis 20. März

Hannover. Die Testpflicht in Niedersachsens Kindergärten wurde erst Mitte Februar eingeführt. Auch bei der Maskenpflicht in Schulen tut sich im März etwas.

Die Mitte Februar eingeführte Corona-Testpflicht an Niedersachsens Kitas könnte schon in knapp drei Wochen beendet sein. Sie läuft zunächst bis zum 20. März. „Unser Ziel ist, danach auch in diesem Bereich zu Lockerungen zu kommen und die Testpflicht an den Kitas wieder aufzuheben“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Dienstag). „Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir dann wieder zu freiwilligen Tests übergehen“, erklärte der SPD-Politiker. Seit dem 15. Februar brauchen Kinder ab drei Jahren für den Kita-Besuch dreimal wöchentlich einen negativen Corona-Test.

Am 21. März soll auch die Maskenpflicht an den Grundschulen fallen; an den weiterführenden Schulen aber erst ab 2. Mai. Auf eigenen Wunsch können Schülerinnen und Schüler aber auch weiterhin eine Maske tragen. „Die Testungen und die Maskenpflicht werden schrittweise zurückgefahren. Dann kommen die Osterferien und im Anschluss halt noch mal eine Sicherheitsphase von acht Tagen“, so der Minister, und: „Aber ganz ehrlich: Nach zwei Jahren werden wir diese acht Tage auch noch miteinander wuppen, wenn danach die Perspektive ist, Normalität einziehen zu lassen.“

Niedersachsens Kultusminister Tonne: Präsenzunterricht auf lange Sicht garantieren

Tonne verteidigte das Festhalten an der Maskenpflicht im Schulunterricht. „Aus der Schulpflicht leitet sich auch die Pflicht ab, in der Schule für maximalen Schutz zu sorgen. Das gilt auch, wenn die Kurve jetzt zum Glück abflacht“, sagte er der NOZ. Die Schulpflicht unterscheide den Unterricht von freiwilligen Veranstaltungen.

„Mein Ziel ist, für die Kinder und Jugendlichen den Präsenzunterricht auf lange Sicht zu garantieren“, betonte Tonne. Er nehme zwar wahr, dass Schüler von der Maskenpflicht genervt seien. „Aber ich höre bei Schulbesuchen auch immer wieder, dass die Kinder und Jugendlichen auf keinen Fall zu Hause bleiben, sondern in die Schule gehen wollen.“

