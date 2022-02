Europaministerin zur Ukraine Europaministerin: Wir müssen das Drama in der Ukraine beenden

Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé (SPD) hat am Montag den „aggressiven Angriffskrieg auf europäischem Boden“ durch die Russen in der Ukraine verurteilt. Sie sprach von einem „unendlichen Leid in der Ukraine“, das dieser Krieg durch die Russen verursachen würde.

„Wir hoffen, dass es gelingt, dieses Drama bald zu beenden“, sagte die Ministerin. „Die EU macht in einer großen Geschlossenheit alles, um den Krieg zu beenden. Wir haben ein ganzes Bündel an Maßnahmen aufgelegt“, sagte Honé am Rande einer digitalen Veranstaltung.

Mehr zum Thema:

Schlangen an den Geldautomaten, der Rubel im freien Fall – die scharfen Finanzmaßnahmen des Westens gegen Russland zeigen tatsächlich Wirkung. Was Moskau besonders treffen dürfte: Es werden nicht nur große russische Geschäftsbanken vom weltumspannenden Swift-Netzwerk abgeklemmt und damit von einem schnellen Datenabgleich bei grenzübergreifenden Zahlungen. Auch die russische Zentralbank kann de facto an westlichen Finanzmärkten nicht mehr handeln.

Europaministerin Honé sprach am vergangenen Donnerstag bereits einem „eklatanten und absolut inakzeptabelen Bruch des Völkerrechts nach vielen Jahrzehnten weitgehenden Friedens in Europa“. Von der EU, der Nato und allen Staaten, die sich dem Völkerrecht und dem Frieden verpflichtet fühlen, erwarte sie nun rasche und energische Reaktionen.

Dies werde auch Folgen für die Wirtschaft in der EU und in Niedersachsen haben. Allerdings werde der Preis für den russischen Präsidenten Wladimir Putin weit höher sein.