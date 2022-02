Braunschweiger fahren mit 20 Bussen an ukrainische Grenze

Braunschweig. Der Verein „Freie Ukraine Braunschweig“ will Flüchtlinge in unsere Region holen. Wo sie untergebracht werden können, wird zurzeit noch geklärt.

Der Ukraine beizustehen, fordert dieses Plakat, das Teilnehmer bei der Protest-Kundgebung gegen Russlands Ukraine-Krieg am Samstag auf dem Platz der Deutschen Einheit in die Höhe hielten.

Mitglieder des Vereins „Freie Ukraine Braunschweig“ reisen am Montagabend mit Bussen in Richtung der ukrainischen Grenze, um Kriegsflüchtlinge in unsere Region zu holen. Das Ganze habe sich innerhalb kürzester Zeit entwickelt, berichtet der Vorsitzende des Vereins, Igor Piroschik.

„Wir haben gestern Abend beschlossen, dass wir fahren“, sagt er am Telefon. Ein Busunternehmen aus Nordrhein-Westfalen habe sich beim Verein gemeldet und angeboten, Busse für den Transport von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. „Heute und morgen erwarten wir insgesamt 20 Busse“, so Piroschik.

Igor Piroschik, Vorsitzender des Vereins Freie Ukraine Braunschweig. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Er ist nun nach eigenen Angaben im Dialog mit der Stadtverwaltung Braunschweig, um zu klären, wo die Flüchtlinge untergebracht werden können. „Es gibt in den Flüchtlingsunterkünften freie Plätze. Genaues wissen wir noch nicht, Details werden gerade geklärt“, gibt er Auskunft und verweist auf ein Gespräch mit Sozialdezernentin Christine Arbogast. Die Stadtverwaltung hat diese Information bestätigt, was die Aufnahme der Menschen angehe, sei sie in Kontakt mit dem Land Niedersachsen.

300 Anrufe am Tag – überwältigt von Hilfsbereitschaft

Igor Piroschik lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Als Vorsitzender des Vereins Freie Ukraine Braunschweig hat er am Wochenende auf mehreren Veranstaltungen gesprochen, am Samstag auf der Kundgebung auf dem Platz der Deutschen Einheit in Braunschweig und bei einer Friedensdemo in Hannover. „Mich erreichen gerade 300 Anrufe am Tag, darunter sehr viele Hilfsangebote. Ich bin wirklich überwältigt von dieser Hilfsbereitschaft“, sagt er und ergänzt: „Es sind Menschen aus Deutschland und der Ukraine, die helfen wollen, aber auch Menschen aus Syrien oder Italien – und sogar aus Russland.“

Lage vor Ort an der Grenze ansehen und Kontakte knüpfen

In den letzten Tagen habe er versucht, Ansprechpartner in der Grenzregion zu finden, um Hilfsgüter aus unserer Region dorthin bringen zu können. „Aber dort sind so viele Menschen auf der Flucht, da ist Chaos“, so sein Eindruck. Jetzt will er die ersten drei Busse, die am Montagabend starten, zur Grenze begleiten: „Ich möchte mir ein Bild von der Lage vor Ort machen und versuchen, Kontakte zu knüpfen und Hilfslieferungen organisieren zu können.“

Ein weiteres Vereinsmitglied sei bereits am Nachmittag mit einem PKW Richtung Ukraine gestartet, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen und die Busse dann ans Ziel zu leiten. Einiges an Material, wie Verbände, will Piroschik direkt mitnehmen. „Wir starten mit drei Bussen, dann sieben, später 20“, plant er.

Laut Medienberichten sind bereits mehr als 400.000 Menschen aus der Flucht, zum Großteil Frauen, Kinder und ältere Menschen. Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine nicht verlassen, sie sollen das Land verteidigen.

Laut Tagesschau.de erwartet die EU-Kommission die größte humanitäre Krise in Europa seit vielen Jahren. Der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement, Janez Lenarcic, wird wie folgt zitiert: „Was die humanitäre Lage insgesamt angeht, so wird derzeit mit über sieben Millionen Vertriebenen in der Ukraine gerechnet.“

Mehr zum Thema