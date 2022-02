Krise in der Ukraine Falko Mohrs: „Wir können nicht so weitermachen wie vorher“

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine traf sich der Bundestag zur Sondersitzung. Unsere Redaktion sprach mit dem Wolfsburger Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs.

Falko Mohrs vertritt seit 2017 den Wahlkreis Helmstedt – Wolfsburg im Bundestag. Foto: SPD

Herr Mohrs, wie haben Sie am Sonntag die Stimmung im Bundestag wahrgenommen?

Bundeskanzler Olaf Scholz hat seine Rede unter die Überschrift „Zeitenwende“ gestellt. Es hat heute im Bundestag jeder gespürt, dass dies eine Debatte von historischer Bedeutung ist, auch mit den damit verbundenen Konsequenzen.

2017 drängte Donald Trump darauf, dass Deutschland die Nato-Verträge einhalten und das 2-Prozent-Ziel der Wirtschaftsleistung für Militärausgaben erreichen soll. Dafür hätten damals 30 Milliarden Euro zusätzlich ausgegeben werden müssen. Sie selbst sahen das damals kritisch. Nun verkündete Scholz ein 100 Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr. Bereitet Ihnen das Bauchschmerzen, auch weil ausgerechnet eine von der SPD angeführte Regierung nun kräftig aufrüsten will?

Die Bundeswehr muss gut ausgerüstet sein. Aber zu Ihrer Frage: Ja, und die Bauchschmerzen dürfte wohl jeder haben, denn niemand sollte das Ziel verfolgen, sich militärisch wieder wechselseitig hochzurüsten. Es finden jedoch aktuell dramatische, geopolitische Veränderungen statt. Die Nachkriegsordnung in Europa ist darauf aufgebaut, dass Grenzen nicht mehr verschoben werden. Nun stellen wir fest, dass dieses Fundament grundsätzlich in Frage gestellt wird. Wir können nicht so weitermachen wie vorher. Ich selbst muss bereit sein, Positionen, die ich aus gutem Grund und mit fester Überzeugung vorher vertreten habe, zu überdenken. Es geht mir dabei nicht gut, aber es ist eine Notwendigkeit aus dieser Lage heraus.

Damit wird Staatsräson obsolet, dass Deutschland keine Waffen in Krisengebiete liefert.

Das ist nicht präzedenzlos. Auch im Fall der Jesiden und der Peschmerga im Zusammenhang mit den Kämpfen in Syrien gegen den Islamischen Staat sind wir von unserer Linie abgewichen. Wir unterstützen die

Ukraine, damit sie dem russischen Angriff etwas entgegensetzen kann. Die Ukraine erlebt bittere, harte Zeiten. Deshalb haben wir uns für Waffenlieferungen entschieden – aber das geschah nicht leichtfertig.

Deutschland bietet gemeinsam mit seinen Partnern Russland die Stirn. Welche langfristigen Folgen kommen auf die Bürger zu?

Die Sanktionen gegen Russland und das Aufzeigen militärischer Grenzen verbinden wir natürlich mit der Hoffnung, dass wir all das am Ende wieder zurückführen können für eine friedliche Zukunft Europas. Unser Ziel ist es, Putin und anderen Despoten, die die Vorstellung eines Rechts des Stärkeren und nicht die von der Stärke des Rechts vertreten, ein klares Stopp-Zeichen zu setzen. Ich hoffe, das wird nicht der neue Normalzustand. Unser Kurswechsel wird natürlich zu gesellschaftlichen Debatten führen. Wenn wir Sanktionen verhängen, werden die möglicherweise auch nicht spurlos an unserer Wirtschaft vorbeigehen. Wir dürfen und wollen uns in der Debatte um Sanktionen gegen Russland nicht von Schlagzeilen leiten lassen, sondern müssen uns genau überlegen, ob Deutschland solche Sanktionen auch langfristig durchhalten kann.

Deutschland wird vorgeworfen, es reagiere zu langsam.

Es ist wichtig, dass wir erst denken und dann handeln.

Sie waren am Sonntag Teilnehmer einer Unterrichtung des Bundesinnenministeriums zum Thema Cybersicherheit. Wie ist die Lage?

Jeden Tag gibt es Angriffe auf die kritische Infrastruktur in Deutschland. Wir sehen aktuell in Deutschland jedoch keine nennenswerten zusätzlichen Aktivitäten und vor allem keine Durchbrüche. Anders ist es bei dem Thema Desinformation. Da sind Troll-Armeen aktiv, die versuchen, zum Beispiel in den sozialen Medien die Kommentarspalten von Medienhäusern zu fluten – immer verbunden mit dem klaren Ziel, das Narrativ von Putin zu verbreiten, wonach sich Russland lediglich verteidigen würde und die Nato der Aggressor sei. Dem müssen wir mit Informationen entgegentreten und klarstellen: Das ist Putins Krieg, das ist ein Angriffskrieg.

In Russland gehen Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen den Krieg. Dabei nehmen sie in Kauf, verhaftet zu werden.

Das ist unglaublich mutig, was zivilgesellschaftlich geleistet wird. Nicht nur in Russland, sondern auch, was die Menschen in der Ukraine tun. Davor ziehe ich den Hut.

Wie lange hält die Ukraine den Angriffen noch stand?

Die Übermacht der russischen Armee ist sehr, sehr groß. Sie hat schnell strategisch wichtige Ziele erreicht. Trotzdem scheint sie nicht so schnell voranzukommen, wie sie es sich selbst vorgenommen hat. Am Ende kommt es auch darauf an, wie durchhaltefähig Putin ist, wenn Särge von russischen Soldaten in nennenswerter Anzahl in der Heimat von ihren Müttern in Empfang genommen werden. Das meine ich nicht zynisch. Wir müssen uns klarmachen: Es geht um Menschen und ein Krieg hat immer nur Verlierer.