Das sagt ein Osteuropa-Historiker aus Göttingen zum Ukraine-Krieg

Manfred Hildermeier, geboren 1948, lehrte als Professor für Osteuropäische Geschichte an der Georg-August-Universität Göttingen. Seine Standardwerke „Geschichte der Sowjetunion“ (1998) und „Geschichte Russlands“ (2013) sind im Beck-Verlag erschienen. Einige Jahre lang war Hildermeier Vorsitzender des deutschen Historikerverbands.

Herr Hildermeier, Sie haben jahrzehntelang die Geschichte Osteuropas und besonders die Geschichte der Sowjetunion erforscht. Wie überrascht sind Sie darüber, dass jetzt die russische Aggression gegen die gesamte Ukraine mit der Vorstellung begründet wird, eine sozusagen „sowjetische“ Hegemonialordnung wiederherstellen zu wollen?

Dass Putin Nostalgiker ist, dass er von der alten Sowjetunion träumt und ihren Zerfall immer noch bedauert, das war bekannt, das hat er oft genug gesagt. Er hat auch immer wieder betont, dass nach dem Ende der Sowjetunion, bei den Verhandlungen zwischen Gorbatschow und den Westmächten, versprochen worden sei, dass die Nato sich nicht nach Osten erweitert. Fest steht: Etwas Schriftliches liegt dazu nicht vor, nichts, was über den Vier-plus-zwei-Vertrag hinausgegangen wäre – das wäre übrigens auch schwierig gewesen. Und dennoch räume ich ein: Ich persönlich hätte nicht erwartet, dass sich Putin über dreißig Jahre ukrainische Eigenstaatlichkeit mit militärischen Mitteln einfach so hinwegsetzt, sie gar nicht als Faktor anerkennt. In der Ukraine ist ja eine ganz neue Generation herangewachsen, die mit der Sowjetunion erst einmal nichts zu tun hat. Doch viel schlimmer als seine „Geschichtsstunde“ fand ich seine drohenden Sätze von Donnerstagmorgen. Die sind – leider offenbar zurecht – als Drohung mit einem Atomkrieg verstanden worden. Man wagt ja gar nicht, das zu Ende zu denken…

Ich habe gelesen, dass Sie selbst als junger Mann eine Weile in Kiew studiert haben, der Stadt, in der es nun Kämpfe gibt…

Ja, da habe ich mich mit der ukrainischen Sprache herumgeschlagen. Das ist nicht so leicht. Mündlich vor allem, schriftlich kommen diejenigen, die Russisch können, schon besser zurecht.

Manfred Hildermeier, Osteuropa-Historiker. Foto: Privat

Hierzu passt die Frage nach der Eigenständigkeit in historischer Perspektive. Der Jenaer Historiker Joachim von Puttkamer hat gesagt, ein ukrainisches „Sonderbewusstsein“ sei seit dem 17. Jahrhundert nachweisbar. Sehen Sie das auch so?

Das Wort „Sonderbewusstsein“ ist aus meiner Sicht schon in Ordnung. Es gab – und darauf bezieht sich von Puttkamer – im 17. Jahrhundert einen Kosakenstaat, relativ klein, südlich von Kiew, an den Stromschnellen des Flusses Dnjepr. Eine Art Kriegergemeinschaft, mit einem „Hetman“ als militärischem Anführer. Diese Kosaken sind dann in Konflikt geraten mit der dominanten Großmacht jener Zeit: mit Polen-Litauen. Und im Zusammenhang dieses Konflikts haben die Kosaken 1654 einen Bündnisvertrag mit dem russischen Zaren geschlossen. Dieser Vertrag wird nun sehr unterschiedlich interpretiert: National inspirierte ukrainische Historiker betonen, dass er Bündnis „zwischen Gleichen“ gewesen sei. Die russische Lesart war natürlich stets die, dass es sich hierbei um eine Unterwerfung gehandelt habe.

Wie auch immer: Im Zuge der weiteren Entwicklung ist diese Region jedenfalls vollständig in den russischen Staat integriert worden. Die Zarin Katharina II. hat Ende des 18. Jahrhunderts allen Teilen des Reiches eine neue Gouvernement-Struktur verordnet, die auch für die Ukraine galt. Ein neues „Sonderbewusstsein“ entstand dann etwa im zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts. Da wurde in den „kleinen Völkern“, wie der Historiker Miroslav Hroch das in seiner wichtigen Studie nannte, der Nationalgedanke wichtig. Zunächst kulturell. Man entdeckte die eigene Literatur und Geschichte. Doch in der Ukraine konnte sich diese kulturelle Nationalisierung politisch nicht durchsetzen, da sie auf einen etwa gleichzeitig entstehenden großrussischen Nationalismus traf, der den Staat auf seiner Seite hatte. 1876 wurden sogar Publikationen in ukrainischer Sprache verboten. Auch in der Verwaltungsstruktur des Reiches hat man sich gehütet, die Ukraine als Einheit zu behandeln, es gab immer verschiedene Gouvernements.

Wie hat denn die ukrainische Nationalbewegung „überwintert“?

Im Exil. Eine nationale Führung hat sich in Lemberg gebildet, dem heutigen Lwiw, das damals zu Österreich-Ungarn gehörte. Hier spielte zu Beginn des 20. Jahrhunderts Mychajlo Hruschewskyj die entscheidende Rolle. Hier wurden auch territoriale Vorstellungen über einen ukrainischen Nationalstaat formuliert. Und die reichten durchaus weit in das primär russisch besiedelte Gebiet östlich des Dnjepr hinein. Nach dem Untergang des Zarenreichs im Februar 1917 erreichte die Nationalbewegung ihr wichtigstes Ziel. Ein eigener Volkskongress wählte eine eigene Regierung, die sich von der Zentralregierung in Petrograd lossagte. Dieser separate Staat hatte aber nicht lange Bestand.

Nach dem Frieden von Brest-Litowsk, den Lenin im März 1918 mit dem Kaiserreich schloss, um sein Regime zu retten, setzte die deutsche Heeresführung eine Marionettenregierung ein, die bis zur Novemberrevolution formal herrschte. Faktisch versank das Land aber im Bürgerkrieg zwischen Anhängern und Gegnern der Bolschewiki. 1919 herrschte nahezu durchgehend ein blutiger Krieg, den Michail Bulgakow in seinem packenden Roman „Die weiße Garde“ eindringlich beschrieben hat. Erst nach dem Sieg der Roten Armee konnte das bolschewistische Regime mit dem Aufbau des neuen Staates beginnen, in den die Ukraine 1922 als „sozialistische Sowjetrepublik“ eingegliedert wurde.

Da von der Ukrainischen Sowjetrepublik die Rede war: Der wurde ja von Chruschtschow 1954 „handstreichartig“, wie es heißt, die Halbinsel Krim zugeschlagen. Ich komme darauf zu sprechen, weil es jetzt oft heißt, dass die Annexion der Krim 2014 – zumindest in historischer Sicht – doch etwas anderes gewesen ist als der jetzt seit Donnerstag rollende Angriff.

Ja, der jetzige Überfall hat eine völlig andere Dimension, das sehe ich auch so. Die Frage, ob der Westen 2014 anders hätte reagieren sollen, ist schwierig. Die Sichtweise, dass die Krim nicht zum Kern der Ukraine gehört hat, mag eine Rolle gespielt haben. Doch damit möchte ich in keiner Weise den damaligen Bruch des Völkerrechts durch Gewaltanwendung rechtfertigen.

Eine andere russische Erzählung ist die, dass heutzutage Nationalisten, Chauvinisten oder sogar „Neonazis“ in der Ukraine mit amerikanischer Rückendeckung ihr Unwesen trieben…

Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich weiß nicht genau, in welcher Realität sich Putin bewegt, was er zur Kenntnis nimmt und was nicht. Doch das sind wirklich abenteuerliche Konstruktionen. Wie hieß das in anderem Zusammenhang? „Alternative Realität.“ Doch unabhängig davon zerfällt die Ukraine durchaus in zwei Hälften. Es gibt den sprachlich und kulturell primär russisch geprägten Osten und eine westliche Hälfte, die traditionell mitteleuropäisch orientiert war und ins Polnische überging, früher auch zur polnischen Adelsrepublik gehörte. Damit gehen eine andere politische Kultur, andere Mentalitäten einher. Insofern ist die Vermutung, dass es Putin nun darum geht, die östliche Hälfte abzuspalten, eine, die mir plausibel vorkommt. Kiew könnte dann womöglich einen Sonderstatus erhalten.

Könnte das gelingen?

Viele, die etwas davon verstehen, sagen, dass dies denkbar sei. Hingegen ist es kaum vorstellbar, dass die Russen das gesamte, riesige Territorium der Ukraine kontrollieren können. Vor allem im Westen des Landes würden sie sich einen langwierigen Partisanenkrieg einhandeln. Ob das im Osten auch der Fall wäre, ist schwer zu sagen. Natürlich ist eine neue Generation herangewachsen, die an Freiheit und Demokratie gewöhnt ist. Doch hier gibt es stärkere, vor 1991 begründete Affinitäten zu Zentralrussland, in Städten wie Donezk oder Charkiw bestimmt.

Für wie tragfähig halten Sie die imperiale Idee in Russland selbst? Wie populär sind diese Aktionen auf lange Sicht?

Auch das ist sehr schwer zu sagen. Keiner weiß genau, wie sehr die seit zwanzig Jahren vom Kreml gesteuerte antiwestliche Propaganda in das Bewusstsein der Menschen eingedrungen ist. Freie Journalisten und Intellektuelle wurden gemaßregelt. Wir Wissenschaftler kennen meist nur die Meinungen von Kollegen, von Intellektuellen aus den größeren Städten in Zentralrussland. Die sind aber nicht repräsentativ, das müssen wir uns klarmachen. Putin wird ja auch nicht primär von Moskauern gewählt. Alles hängt wohl jetzt von zwei Faktoren ab: Zum einen von der Frage, wie blutig diese Auseinandersetzung wird. Man darf nicht vergessen – und da wirkt die gemeinsame Geschichte, besonders die der Sowjetzeit natürlich nach: Es sind nah verwandte Nationalitäten, es ist ein Bruderkampf. Im Osten der Ukraine dürften überaus viele Familien verwandtschaftliche Verbindungen nach Russland haben. Zum anderen wird entscheidend sein, wie hoch die materiellen Kosten sind. Putin hat sehr viele Rubel in die Modernisierung der Armee gesteckt. Doch als wie stabil die russische Wirtschaft sich in dieser Krise erweisen wird, das ist die große Frage.

