Schöningen. Am Sonntagmorgen kam es in der Diskothek zum Feuer. 60 Einsatzkräfte und ein Hubschrauber waren im Einsatz. Eine Person wurde gerettet.

Feuer in Schöninger Disco Bonanza

Feuerwehr Helmstedt Schwelbrand in Schöninger Disco „Bonanza“

Am Sonntagmorgen ist in der Schöninger Diskothek „Bonanza“ ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, wurden Einsatzkräfte um kurz nach 9 Uhr zu einem Brand in der Elmstraße alarmiert.

Als die Feuerwehr eintraf, waren die Innenräume der Disco stark verraucht. Am oberen Fenster entdeckten die Einsatzkräfte eine Person und retteten sie mit der Drehleiter, während der Löschangriff vorbereitet wurde.

60 Einsatzkräfte löschen Feuer

Im Einsatz waren rund 60 Feuerwehrkräfte der Wehren aus Schöningen, Esbeck und Hoiersdorf. Mit Atemschutzgeräten wurden mehrere Trupps im Innenbereich eingesetzt. Durch die Kontrolle mit Wärmebildkameras konnten noch Glutnester in der Zwischendecke festgestellt werden. Nachdem die Decken abgenommen wurden, konnten alle verbliebenen Brandherde nach über einer Stunde gelöscht werden.

Drei Personen wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache ist noch unklar. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss an die Polizei übergeben.

