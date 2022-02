Hannover. Am Hauptbahnhof Hannover ist eine Frau von unten auf eine Rolltreppe gestiegen, die nicht nach oben, sondern nach unten fuhr. Dabei kam es zum Unfall.

Polizei-Einsätze Niedersachsen Haare verfangen sich in Rolltreppe – Frau beleidigt Retter

Eine Frau hat sich am Hauptbahnhof in Hannover mit ihren Haaren in einer Rolltreppe verfangen und nach Polizeiangaben herbeigerufene Rettungskräfte beleidigt. 24-Jährige sei ausfallend geworden, als sie nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht werden sollte, hieß es.

Die Frau stieg am Samstagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen eine nach unten fahrende Rolltreppe nach oben, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag sagte. Dabei sei sie gestürzt. Ihre Haare hätten sich in der laufenden Treppe verfangen.

Passanten stoppten demnach die Rolltreppe und alarmierten die Retter. Als eine Streife eintraf, soll die Frau regungslos am Boden gelegen haben und nicht ansprechbar gewesen sein. Die Beamten hätten Erste Hilfe geleistet und die eingeklemmten Haare der Frau abgeschnitten, hieß es. Als Rettungssanitäter die Frau dann ins Krankenhaus bringen wollten, sei sie erwacht und habe aggressiv reagiert. Sie habe weitere Hilfe verweigert, schlug demnach um sich, beleidigte die Beamten und zeigte mehrfach den Mittelfinger.

Sie habe nach Angaben des Sprechers den Bahnhof verlassen und sei nicht ins Krankenhaus gefahren. Ob und wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Die 24-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen.

Mutmaßliche Messerstecherei in Bad Grund: 21-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Auseinandersetzung im Landkreis Göttingen ist ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Demnach war ein Streit zwischen mehreren Beteiligten am späten Samstagabend in Bad Grund im Harz eskaliert, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann wurde mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und erlitt schwere Verletzungen. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt, alle kamen ins Krankenhaus.

Die Hintergründe für den Streit waren zunächst unklar. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei noch in der Nacht zwei 18 und 20 Jahre alte mutmaßliche Tatverdächtige fest. Die Ermittlungen dauern an.

Über Grünstreifen und rote Ampeln: 59-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Nachdem ein 59-Jähriger mit seinem Auto ein Polizeifahrzeug in Hannover touchiert hat, lieferte sich der Fahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei. Die Beamten hatten den 59-Jährigen am Samstag auf einem für Einsatzfahrzeuge ausgewiesenen Parkplatz angetroffen und angesprochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer stieg jedoch nicht aus, sondern fuhr los, touchierte ein ziviles Polizeifahrzeug und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Die Beamten folgten dem Auto.

Der 59-Jährige überschritt die zulässige Höchstgeschwindigkeit, fuhr bei Rot über Ampeln und missachtete jegliche Haltesignale. Die Polizei errichtete eine Straßensperre mithilfe von Streifenwagen, die quer über beide Fahrspuren standen. Der Flüchtende fuhr zunächst langsamer, blieb kurz stehen und brauste dann über den Grünstreifen an den Einsatzfahrzeugen vorbei.

Die Flucht führte über mehrere Schnellwege, schließlich stoppte eine technische Sperre quer über beide Fahrspuren den 59-Jährigen. Die Polizei drohte mit dem Gebrauch von Schusswaffen und schlug die Scheibe der Fahrertür mit einem Nothammer ein.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann womöglich Drogen oder Medikamente konsumiert hat. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein und stellte das Fahrzeug sicher. Die Beamten ermitteln nun wegen Verkehrsunfallflucht, verbotenem Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Autofahrerin weicht Tier aus und wird schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Die Frau sei in der Nacht zum Sonntag mit ihrem Auto wohl einem Tier ausgewichen, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei sie mit dem Wagen ins Schleudern geraten und in einen angrenzenden Graben gerutscht. Die Feuerwehr habe die eingeklemmte Frau aus ihrem Fahrzeug bergen müssen. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

