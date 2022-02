Frau rammt Schranke am Bahnübergang bei Woltorf

Peine. Wegen tief stehender Sonne hatte die Frau das Rotlicht am Bahnübergang übersehen. Außerdem: Autodiebstahl in Essinghausen.

Auf der Kreisstraße zwischen Woltorf und Dungelbeck ist am Samstagnachmittag eine 58-Jährige Frau über den geschlossenen Bahnübergang gefahren. Wie die Polizei berichtet, wurde die Ilsederin vermutlich durch die tief stehende Sonne geblendet, so dass sie sowohl das Rotlicht als auch die geschlossene Schranke übersah.

Die Schranke wurde durch den Zusammenstoß durchbrochen. Die Unfall-Verursacherin hatte Glück, dass in diesem Moment kein Zugverkehr herrschte. Ihr Auto kam erst hinter dem Bahnübergang zum Stehen. Die Insassen blieben unverletzt, der Bahnverkehr wurde für rund zwei Stunden beeinträchtigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

Autodiebstahl in Essinghausen

Unbekannte Täter haben am Samstagmorgen in Essinghausen einen BMW gestohlen. Nach Polizei-Angaben befand sich der Wagen vor einem Wohnhaus an der Landecker Straße. Mögliche Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in Bereich des Tatortes waren, werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden. Es entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

