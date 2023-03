Flohmarkt in Braunschweig: Alle Termine im Überblick

Braunschweig. An diesem Wochenende steht wieder der große Flohmarkt an der Otto-von-Guericke-Straße auf dem Programm. Wir zeigen außerdem alle weiteren Termine.

Für die einen ist am Sonntag Derby-Zeit, wenn Eintracht Braunschweig zu Hause Hannover 96 empfängt. Für die anderen ist am Sonntag hingegen Trödel-Zeit. Dieses Mal öffnet der Flohmarkt auf dem Parkplatz am Globus-Markt an der Otto-von-Guericke-Straße.

an der Otto-von-Guericke-Straße. Außerdem können Eltern beim „Basar rund ums Kind“ gute Schnäppchen machen.

In unserer Übersicht finden Sie aber nicht nur die Flohmärkte für dieses Wochenende, sondern alle bislang bekannten Termine für das Jahr 2023 in Braunschweig .

für das Jahr 2023 in . Haben wir weitere Flohmärkte vergessen? Dann schreiben Sie bitte eine Mail an: cornelia.steiner@funkemedien.de

Flohmarkt auf dem Globus-Parkplatz in Braunschweig

Am Sonntag, 19. März, geht’s mit dem Groß-Flohmarkt am Globus-Markt in der Otto-von Guericke-Straße weiter. Wie Jens Rosenberg von der Agentur M.O.V.E. aus Wolfsburg ankündigt, gibt es wieder das bekannte Angebot von Schallplatten, Büchern und Kinderspielzeug über Bekleidung, Antikes und Kurioses bis zu Werkzeug und vielem mehr.

Aussteller kommen am Sonntag ohne Reservierung ab 5.30 Uhr auf das Gelände. Ein vier Meter breiter Standplatz kostet 30 Euro. Das Auto darf am Platz stehen bleiben (keine Mehrkosten). Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet.

Weitere Termine auf dem Globus-Gelände:

Sonntag, 23. April

Sonntag, 21. Mai

Sonntag, 18. Juni

Sonntag, 9. Juli

Sonntag, 20. August

Sonntag, 17. September

Sonntag, 22. Oktober

Flohmarkt auf dem Braunschweiger Schützenplatz

Am Freitag, 24. März, und Sonnabend, 25. März geht es auf dem Schützenplatz weiter: Dann kann an der Hamburger Straße erneut kräftig gestöbert werden, wie Andreas Hürtler (RBH Marketing) ankündigt, und zwar von 6 Uhr bis 16 Uhr.

Das zahlen Aussteller: Freitags laufender Meter 4 Euro, mit Fahrzeug mindestens 8 Euro, sonnabends laufender Meter 6 Euro, mit Fahrzeug mindestens 12 Euro. Sonntags gilt das Angebot: 3 Meter für 12 Euro / 5 Meter für 20 Euro. Achtung: Diese Preise gelten nur bei Trödelware. Für Neuware sind mindestens 50 Prozent Aufschlag fällig.

Weitere Termine auf dem Schützenplatz:

geschlossen: Freitag, 17. März, und Sonnabend, 18. März

Freitag, 24. März, und Sonnabend, 25. März

Freitag, 31. März, Sonnabend, 1. April, Sonntag, 2. April

Sonnabend, 10. April (Freitag geschlossen: Karfreitag)

Freitag, 16. März (Sonnabend, 17. April, nur Harz+Heide)

geschlossen: von Freitag, 23. April, bis Sonntag, 7. Mai (Frühjahrsmasch)

Flohmarkt unterm Dach bei der Metro in Rüningen

Saisonauftakt in Rüningen: Am Sonntag, 26. März, bietet sich für alle Flohmarktfreunde zum ersten Mal im neuen Jahr wieder die Möglichkeit, unter dem Dach der Metro zu trödeln. Von 7 bis 16 Uhr geht’s an der Dieselstraße wieder zur Sache. „Mitmachen kann jeder!“, sagt Jens Rosenberg vom Veranstalter M.O.V.E. aus Wolfsburg. „Es ist ganz einfach: Sie brauchen nicht zu reservieren. Kommen Sie einfach ab 5.30 Uhr zum Marktplatz. Unsere Mitarbeiter nehmen Sie in Empfang und weisen Sie ein.“ Erwachsene Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Die Mindeststandgröße beträgt 4 Meter.

Der Veranstalter setzt vor allem auf Privatanbieter und Familien, gewerbliche Neuware ist nicht zugelassen. Und: „Alle Kinder unter zwölf Jahren, die zu uns kommen, dürfen ihre Sachen auf einer Decke anbieten, ohne dafür zu zahlen“, so Rosenberg.

Weitere Termine auf dem Metro-Gelände:

Sonntag, 30. April

Sonntag, 28. Mai

Sonntag, 25. Juni

Sonntag, 30. Juli

Sonntag, 27. August

Sonntag, 24. September

Sonntag, 29. Oktober

Flohmarkt auf dem XXXLutz-Gelände in Braunschweig-Wenden

Veranstalter Budh Sing lädt am Sonntag, 26. März, zum Flohmarkt auf dem XXXLutz-Gelände in Wenden ein. Keine Neuware! Besucherparkplätze sind kostenlos. Für Privatanbieter ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Standpreise Privatanbieter: 7 Euro/Meter (3 Meter 20 Euro). Standpreise gewerbliche Anbieter: 10 Euro / Meter. Aufbau: ab 6 Uhr. Verkaufszeit: 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 1 Euro pro Person, Kinder bis zu 12 Jahren haben freien Eintritt. Mehr Infos gibt es hier.

Weitere Termine für 2023 auf dem XXXLutz-Gelände:

Sonntag, 30. April

Montag, 1. Mai

Sonntag/Montag, 28./29. Mai (Pfingsten)

Sonntag, 25. Juni

Sonntag, 30. Juli

Sonntag, 27. August

Sonntag, 24. September

Sonntag, 29. Oktober

Dienstag, 26. Dezember (2. Weihnachtsfeiertag)

Zu Ostern wieder Flohmarkt auf dem Porta-Gelände an der Hansestraße

Am Osterwochenende Sonntag/Montag, 9./10. April, lädt Veranstalter Budh Singh wieder zum Flohmarkt auf das Portagelände an der Hansestraße ein. Keine Neuware! Besucherparkplätze sind kostenlos. Für Privatanbieter ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Standpreise Privatanbieter: 7 Euro/Meter (3 Meter 20 Euro). Standpreise gewerbliche Anbieter: 10 Euro / Meter. Aufbau: ab 6 Uhr. Verkaufszeit: 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 1 Euro pro Person, Kinder bis zu 12 Jahren haben freien Eintritt. Mehr Infos gibt es hier.

Weitere Termine für 2023 auf dem Porta-Gelände

Dienstag, 3. Oktober

Sonntag, 12. November

Flohmarkt auf dem Braunschweiger Messegelände Harz+Heide

Am Wochenende Samstag/Sonntag, 15./16. April öffnet Veranstalter Andreas Hürtler (RBH Marketing) wieder den Flohmarkt auf dem Messegelände an der Eisenbütteler Straße . Das Gelände wird jeweils um 6 Uhr geöffnet. Sonntags darf keine Neuware verkauft werden. Besucher zahlen einen Eintritt von 1 Euro, Kinder haben freien Zugang. Reservierungen ab mindestens sechs Meter werden nur bis acht Tage vor den Veranstaltungswochenenden angenommen. Mindeststandgröße am Sonntag: drei Meter.

Weitere Termine für 2023 auf dem Braunschweiger Harz-und-Heide-Gelände:



Samstag/Sonntag, 6. und 7. Mai

Samstag/Sonntag, 10. und 11. Juni

Samstag/Sonntag, 8.und 9. Juli

Samstag/Sonntag, 12. und 13. August

Samstag/Sonntag, 9. und 10. September

Samstag/Sonntag, 7. und 8. Oktober

Samstag/Sonntag, 4. und 5. November

Sonntag, 3. Dezember

Flohmarkt auf dem Mömax-Gelände in Braunschweig-Wenden

Veranstalter Budh Sing lädt am Sonntag, 16. April, wieder zum Flohmarkt auf dem Mömax-Gelände in Wenden ein (Wendebrück 12). Keine Neuware! Besucherparkplätze sind kostenlos. Für Privatanbieter ist eine Anmeldung nicht erforderlich. Standpreise Privatanbieter: 7 Euro/Meter (3 Meter 20 Euro). Standpreise gewerbliche Anbieter: 10 Euro / Meter. Aufbau: ab 6 Uhr. Verkaufszeit: 11 bis 17 Uhr. Eintritt: 1 Euro pro Person, Kinder bis zu 12 Jahren haben freien Eintritt. Mehr Infos gibt es hier.

Weitere Termine für 2023 auf dem Mömax-Gelände:

Sonntag, 12. Mai

Sonntag, 11. Juni

Sonntag, 9. Juli

Sonntag, 13. August

Sonntag, 10. September

Sonntag, 8. Oktober

Sonntag, 5. November

Sonntag, 10. Dezember

Trödeln bei Ikea in Braunschweig: Großflohmarkt

Am Sonntag, 14. Mai, geht’s wieder auf dem Ikea-Gelände an der Braunschweiger Hansestraße weiter. „Der Markt ist einer der größten in der Region und besonders bei privaten Anbietern gefragt“, so Jens Rosenberg vom Veranstalter M.O.V.E. aus Wolfsburg. „Sie nutzen die Gelegenheit, Hausrat, Trödel, Spielzeug oder Bekleidung unter das Volk zu bringen. Der eine oder andere Anbieter wird sicherlich tolle Schnäppchen bereithalten.“

Die Anbieter können ihre Stände ab 5.30 Uhr ohne Reservierung aufbauen. Das Motto lautet: „Einfach hinkommen und mitmachen.“ Ein maximal 4 Meter breiter Standplatz inklusive Auto kostet 40 Euro.

Alle Kinder unter 12 Jahren dürfen ihre Sachen auf einer Decke anbieten, ohne dafür zu zahlen. Erwachsene Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Ausführliche Informationen: 05361/22727.

Weitere Termine auf dem Ikea-Gelände:

14. Mai

3. September