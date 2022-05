Braunschweig startet in die Flohmarkt-Saison: Sonntag geht’s los

Flohmärkte in Braunschweig Gleich drei Flohmärkte an diesem Wochenende in Braunschweig

Am kommenden Wochenende kann wieder gestöbert werden – unter anderem in den Ortsteilen: Die Siedlergemeinschaft Elmaussicht-Mastbruch veranstaltet am Samstag, 7. Mai, von 9 bis 14 Uhr einen Flohmarkt in der Mastbruchsiedlung – an der B1 stadtauswärts hinter der Leo-Tankstelle. (Hinweis: Die Alternativroute des Ringgleises verläuft direkt durch die Mastbruchsiedlung.) Bewohner bieten auf ihren Grundstücken von ihnen nicht mehr benötigte Dinge zum Verkauf an.

In Timmerlah findet am Sonntag, 8. Mai, von 11 bis 16 Uhr, wieder ein Dorfflohmarkt statt. Ob Kinderkleidung und Spielzeug, Geschirr, Werkzeug, Briefmarken, Bücher oder Musik – alles, was Keller, Dachböden und Garagen hergeben und nicht mehr benötigt wird, wird verkauft. Alle Stände werden auf Privatgrundstücken stehen. Gewerbliche Verkäufer sind nicht zugelassen. Speisen und Getränke werden zentral angeboten.

Der Groß-Flohmarkt findet dieses Mal bei Globus statt

Am Sonntag, 8. Mai, findet von 7 Uhr bis 16 Uhr ein Flohmarkt am Globus-Markt in der Otto-von Guericke-Straße statt. „Einfach hinkommen und loslegen“, so lautet das Motto laut Jens Rosenberg vom Veranstalter M.O.V.E. aus Wolfsburg.

Aussteller kommen am Sonntag ohne Reservierung ab 5.30 Uhr auf das Gelände. Dort werden sie von Mitarbeitern der Agentur in Empfang genommen und eingewiesen. Ein vier Meter breiter Standplatz kostet 30 Euro. Das Auto darf am Platz stehen bleiben (keine Mehrkosten). Der Verkauf von Neuware ist nicht gestattet. Weitere Informationen gibt es hier.

Weitere Termine am Globus:

Sonntag, 12. Juni

Sonntag, 10. Juli

Sonntag, 21. August

Sonntag, 18. September

Sonntag, 16. Oktober

Baby- und Kinderflohmarkt an neuem Standort

Der Baby- und Kinderflohmarkt Nesthäkchen findet am Samstag, 2. Juli, im Östlichen Ringgebiet statt. Veranstalter meetCon präsentiert ihn beim Wirtshaus Heinrich im Stadtpark. Auf dem Außengelände soll es Stände mit gebrauchter Kleidung, Schuhen, Accessoires, Spielzeug, Büchern, Fahrzeugen und Möbeln für Babys und Kinder geben, aber auch Erstausstattung und Umstandsmode von privaten Verkäufern.

Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder bis 14 Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Derzeit kann man sich noch für einen Verkaufsstand bei den einzelnen Märkten unter www.nesthaekchen-flohmarkt.de anmelden.

Bald geht’s auf dem Harz-und-Heide-Gelände weiter

Am Wochenende vom 14./15. Mai lädt Veranstalter Andreas Hürtler (RBH Marketing) wieder zum Flohmarkt auf dem Harz-und-Heide-Gelände ein. Rund um die Imbisse wird eine „Verzehrzone“ eingerichtet. Das Gelände ist eingezäunt und es werden spezielle Ein- und Ausgangsbereiche eingerichtet. Besucher zahlen einen Eintritt von 1 Euro, Kinder haben freien Zugang. Alle aktuellen Informationen gibt es auch hier.





Weitere Termine auf dem Harz-und-Heide-Gelände:

18./19. Juni

16./17. Juli

13./14. August

10./11. September

8./9. Oktober

5./6. November

Sonntag, 4. Dezember

Noch ein bisschen warten bis zum nächsten Flohmarkt in Rüningen

Am Sonntag, 29. Mai, geht’s von 7 bis 16 Uhr mit dem Flohmarkt auf dem Metro-Gelände an der Dieselstraße mit überwiegend überdachten Plätzen weiter. „Mitmachen kann jeder!“, sagt Jens Rosenberg vom Veranstalter M.O.V.E. aus Wolfsburg. „Es ist ganz einfach: Sie brauchen nicht zu reservieren. Kommen Sie einfach ab 5.30 Uhr zum Marktplatz. Unsere Mitarbeiter nehmen Sie in Empfang und weisen Sie ein.“ Erwachsene Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Die Mindeststandgröße beträgt 4 Meter. Weitere Informationen gibt es hier.

Weitere Termine an der Metro:

Sonntag, 29. Mai

Sonntag, 26. Juni

Sonntag, 31. Juli

Sonntag, 28. August

Sonntag, 25. September

Sonntag, 23. Oktober

Sonntag, 27. November

An diesen langen Wochenenden ist Flohmarkt auf dem Schützenplatz

Auf dem Schützenplatz an der Hamburger Straße sind laut Andreas Hürtler (RBH Marketing) diese langen Wochenenden geplant (Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils 6 Uhr bis 16 Uhr):

20./21./22. Mai

24./25./26. Juni

22./23./24. Juli

19./20./21. August

16./17./18. September

14./15./16. Oktober

Angebot an den Sonntagen und Feiertagen: 3 Meter 12 Euro / 5 Meter 20 Euro.

Alle aktuellen Informationen gibt es auch hier.

Außerdem soll der Flohmarkt auf dem Schützenplatz auch an diesen Tagen stattfinden

Freitag, 27. Mai, Sonnabend, 28. Mai

Freitag, 3. Juni, Sonnabend, 4. Juni

Freitag, 10. Juni, Sonnabend, 11. Juni

Das zahlen Aussteller:

Freitag lfd. Meter 4 Euro, mit Fahrzeug mindestens 8 Euro

Sonnabend lfd. Meter 6 Euro, mit Fahrzeug mindestens 12 Euro

Achtung: Diese Preise gelten nur bei Trödelware. Für Neuware sind mindestens 50 Prozent Aufschlag fällig.

Alle aktuellen Informationen gibt es auch hier.

An diesen Tagen gibt’s den Flohmarkt bei Ikea

Einer der größten Flohmärkte zwischen Harz und Heide findet bei Ikea in Braunschweig statt. Auch dort lautet das Motto: „Einfach hinkommen und mitmachen!“, so Jens Rosenberg vom Veranstalter M.O.V.E. aus Wolfsburg. Aussteller kommen ohne Reservierung zwischen 5.30 Uhr und 10 Uhr auf das Gelände in der Hansestraße. Erwachsene Besucher zahlen 1 Euro Eintritt. Die Mindeststandgröße beträgt 4 Meter.

Die Termine:

5./6. Juni

2./3. Oktober

30./31. Oktober

Ausführliche Informationen gibt es unter (05361) 22727 oder im Internet unter www.move-messen.de.

dart/men