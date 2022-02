Polizei Wolfsburg Schüsse in der Nacht in Wolfsburg? Polizei gibt Entwarnung

In unruhigen Zeiten wie diesen sind die Menschen ganz besonders achtsam. Am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht hallten laute Knallgeräusche durch die östliche Innenstadt. Waren da etwa wieder die Geldautomaten-Sprenger am Werk? Oder lief ein Polizeieinsatz? Bei Facebook diskutierten zahlreiche Bürger, was denn nur los sei. „Ich hab kerzengerade im Bett gestanden“, berichtete eine Frau, ein anderer „das waren mehrere aufeinander folgende Schüsse wie Gewehrsalven.“

Unsere Redaktion fragte noch in der Nacht auf der Wache nach. Ein Beamter gab unaufgeregt Entwarnung: Auch der Polizei seien die Knalle gemeldet und unverzüglich Streifen rausgeschickt worden – ohne Ergebnis. Vermutet werde daher, dass jemand Feuerwerk oder andere Art von Pyrotechnik gezündet haben könnte.

Also womöglich das Werk eines Scherzkekses... hoffentlich liest derjenige diesen Artikel und denkt mal darüber nach, dass er viele Mitbürger erschreckt hat.