Einsatz in Braunschweig Feuer in Wohncontainer auf Braunschweiger LAB-Gelände

Auf dem Gelände der Landesaufnahmebehörde (LAB) in der Boeselagerstraße in Braunschweig hat am späten Samstagabend ein Wohncontainer gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr verletzte sich dabei eine Person – der Rettungsdienst untersuchte den Betroffenen wegen einer Rauchgasvergiftung.

Dichter Qualm drang aus Container

Gegen 20 Uhr wurden Kräfte der Braunschweiger Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Querum und Bienrode zu dem Brand auf dem LAB-Gelände alarmiert. Als die Einsatzkräfte nach rund acht Minuten vor Ort waren, stellte sich heraus, dass bereits dichter Qualm aus einem Container drang. Sofort begannen die Kräfte mit den Löschmaßnahmen, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Decken- und Wandverkleidung der Räumlichkeiten wurde geöffnet, um Brandnester abzulöschen.

Auf Nachfrage erklärte die Feuerwehr, dass der Container nicht mehr bewohnbar sei, betroffene Personen wurden auf andere Gebäude innerhalb der Landesaufnahmebehörde verteilt. Zur genauen Brandursache konnte man vor Ort noch keine Aussage treffen. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen aufgenommen. Nach zirka zwei Stunden war der Einsatz beendet.

