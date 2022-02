Polizei erschießt zwei Hunde bei Attacke auf Halter

Worpswede. In Göttingen haben sich zwei Hunde an ihrem eigenen Halter festgebissen. Bei Hannover starben zwei Kinder nach einem Unfall. Der Polizei-Überblick.

Die Polizei in Göttingen hat zwei Hunde erschossen, die ihren eigenen Halter attackiert und durch Bisse schwer verletzt haben. Die beiden Beamten töteten die Hunde am Freitagabend mit mehreren Schüssen aus ihren Dienstwaffen, wie die niedersächsische Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hätten sich die American Staffordshire Terrier an den Armen und Beinen des am Boden liegenden Mannes festgebissen gehabt.

Bevor die Beamten eintrafen, hatten Zeugen demnach unter anderem mit Pfefferspray versucht, dem 35 Jahre alten Halter bei der Attacke seiner Hunde zur Hilfe zu kommen – jedoch erfolglos.

Der Mann sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei dem Einsatz sei zudem einer der Beamten durch einen Biss leicht verletzt worden. Sein Kollege habe infolge der Schüsse ein Knalltrauma erlitten. Die toten Tiere seien von der Feuerwehr abtransportiert worden. Warum die Hunde den Mann angegriffen hatten, war zunächst unklar.

23-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Gnarrenburg im Landkreis Rotenburg ist am Samstagmorgen mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Die Feuerwehr konnte den Mann auf der Ostersoder Straße bei Worpswede nur noch tot aus dem Auto bergen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Bislang sei davon auszugehen, dass keine weiteren Menschen an dem Unfall beteiligt waren.

Verdacht auf Fahrzeugrennen in Barsinghausen – zwei Kinder sterben

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitag in Barsinghausen in der Region Hannover sind zwei Kinder gestorben. Es laufen Ermittlungen wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens. Am Unfallort war am Freitag bereits ein Zweijähriger gestorben. Nun erlag der sechs Jahre alte Bruder in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei dem Unfall am Freitagnachmittag hatte eine 39 Jahre alte Autofahrerin mehrere Fahrzeuge überholt und war mit verschiedenen Autos aus dem Gegenverkehr zusammengestoßen. Darunter war auch der entgegenkommende Wagen der vierköpfigen Familie, in dem die beiden kleinen Kinder saßen. Weitere vier Menschen wurden verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge besteht laut den Ermittlern der Verdacht, dass sich die Frau ein illegales Straßenrennen geliefert hat. Wie die Polizei mitteilte, beabsichtigte die 39 Jahre alte Autofahrerin in einer Kurve zunächst den Wagen eines 39 Jahre alten Fahrers zu überholen. Dieser habe beschleunigt und die beiden Fahrzeuge fuhren über einen längeren Zeitraum nebeneinander.

Im weiteren Verlauf sei die Frau mit dem Auto eines 50 Jahre alten Mannes zusammengestoßen, der mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam und auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam. Daraufhin stieß sie den Angaben nach mit dem Auto der Familie zusammen, das durch die Wucht des Aufpralls nach rechts von der Fahrbahn geschleudert wurde, sich überschlug und auf dem Dach auf einer angrenzenden Pferdekoppel zum Liegen kam.

Die 39 Jahre alte Unfallverursacherin, der 50 Jahre alte Autofahrer und die Eltern der Kinder, eine 29-jährige Frau und ein 37 Jahre alter Mann, wurden bei der Unfallserie schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten seien unverletzt geblieben.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Sie sucht nach Zeugen. dpa