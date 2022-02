Braunschweiger Jugendparteien: Wir stehen für die Ukraine!

Sanktionen gegen Russland- Was schon umgesetzt wurde und was noch droht

Eindeutige Appelle waren am Mittwochabend auf dem Schlossplatz zu hören: „Herr Präsident Putin! Beenden Sie diesen Konflikt und kehren Sie an den Verhandlungstisch zurück!“ So formulierte es Maximilian Pohler, Mitglied der Jungen Union in Braunschweig und der CDU-Ratsfraktion. Ein Bündnis aus Braunschweiger Jugendparteien – Grüne Jugend, Jusos, Junge Liberale und Junge Union – hatte kurzfristig zu einer Solidaritätskundgebung aufgerufen. Rund 50 Menschen versammelten sich.

Pohler erinnerte an die beiden Weltkriege und machte unmissverständlich klar: „Leid, Trauer und Tod – das wollen wir nie wieder sehen! Wir stehen für die Ukraine und gegen diesen schrecklichen Konflikt.“ Harte Sanktionen seien der einzige Weg, betonte er genauso wie die anderen Redner.

„Frieden ist und bleibt das wertvollste Gut“

Lennart Rentz (Julis) bekräftigte zum Beispiel: „Frieden ist und bleibt das wertvollste Gut. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns heute überparteilich versammelt haben.“ Auch für Alexander Heintz (Jusos) und Marius Angelmann (Grüne Jugend) geht es um nichts weniger als den Frieden in Europa. Putin breche mit der Anerkennung der Separatistengebiete Donezk und Luhansk als eigenständige Staaten eindeutig das Völkerrecht.

Die Solidaritätskundgebung auf dem Schlossplatz wurde organisiert von den Grünen Jugend, den Jusos, den Jungen Liberale und der Jungen Union. Auch Mitglieder des Vereins „Freie Ukraine Braunschweig“ waren vor Ort. Foto: Bernward Comes

„Wenig Empathie für den Freiheitskampf der Ukrainer“

Auch Mitglieder des Vereins „Freie Ukraine Braunschweig“ beteiligten sich an der Kundgebung. Bernd Henn etwa machte deutlich, dass viele im Verein im Moment tief betroffen und in Angst seien. Und er sagte: „Es ist traurig, wie wenig Empathie es bisher für den Freiheitskampf der Ukrainer gab.“ Dabei sei es endlich an der Zeit aufzuwachen, so Henn. Es gehe Putin schließlich nicht nur um die Ukraine, sondern auch um die anderen ehemaligen Randstaaten der früheren Sowjetunion.

Sein Appell: „Wir müssen die Ukraine vollständig in die europäische Völkerfamilie integrieren.“ Auch die Aufnahme in die Nato sei notwendig, um weitere Aggressionen verhindern zu können.

