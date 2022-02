Täter sprengen Ilseder Geldautomaten – neue Erkenntnisse

Mindestens drei unbekannte Täter sind in Groß Ilsede offenbar in eine Bankfiliale eingedrungen und haben in der Nacht auf Mittwoch den Geldautomaten gesprengt. Das teilt die Polizei mit. Deshalb war Mittwochfrüh die Gerhardstraße in Groß Ilsede vorübergehend gesperrt. Die Polizei war über dem Ort im Kreis Peine mit einem Hubschrauber im Einsatz, um die flüchtigen Täter zu finden. Auch die Autobahnpolizei half bei der Suche nach den Tätern.

Betroffen ist die Volksbank in Groß Ilsede im Kreis Peine. Nachts sprengten die Unbekannten gegen 3 Uhr offenbar den Geldautomaten in der Filiale. Bei der starken Explosion sind die Fensterscheiben der Bankfiliale völlig zerborsten. Die Fensterrahmen sind verbogen, teilweise ist Putz abgesprengt worden. Die Schiebetür am Eingang ist so gut wie nicht mehr vorhanden, sie ist komplett zerstört. Die Trümmerteile waren bis auf die Straße verteilt. Die Filiale befindet sich in einem Mehrfamilienhaus.

Polizei gibt neue Erkenntnisse zu den mutmaßlichen Tätern heraus

Am Mittwochmorgen veröffentlichte die Polizei neue Erkenntnisse, nach denen mindestens drei Personen an der Tat beteiligt gewesen sein müssen. Nach Zeugenaussagen flüchteten die Täter mit einem dunklen Kombi nach der Tat in Richtung Ölsburg. Es kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um einen VW oder Audi handelt.

Die Polizei fahndete mit annähernd 20 Streifenwagen nach den Tätern. Auch ein Polizeihubschrauber war über Groß Ilsede zur Fahndung eingesetzt. Angaben zur Höhe der Beute können zum gegenwärtigen Ermittlungsstand nicht gemacht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf eine mindestens 6-stellige Höhe. Inwieweit die Gebäudestatik betroffen ist, kann nicht gesagt werden.

Anwohner der darüberliegenden Wohnungen stehen unter Schock

Ein Zeuge hatte die Polizei über den Notruf informiert. Die Anwohner der darüberliegenden Wohnungen stehen unter Schock. Verletzt wurde jedoch nach ersten Angaben glücklicherweise niemand. Erst vor Kurzem haben Unbekannte im Kreis Peine in zwei anderen Fällen Geldautomaten in die Luft gesprengt. Die Spur könnte in den vorigen Fällen offenbar in die Niederlande führen.

Wegen des Trümmerfelds war die Gerhardstraße in Groß Ilsede in der Nacht zum Mittwoch zeitweise komplett gesperrt. Laut Angaben der Polizei Ilsede war die Straße am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr aber bereits wieder frei befahrbar. Die Feuerwehr Groß Ilsede war im Einsatz um den Tatort auszuleuchten und die Aufräumarbeiten voranzubringen. Beamte der Spurensicherung und der Tatortgruppe aus Salzgitter waren im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer auffällige Personen oder einen dunklen PKW-Kombi in der Nähe der Groß Ilseder Bankfiliale beobachtet hat, kann sich bei der Peiner Polizei melden unter (05171) 9990.