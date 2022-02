76-Jähriger wegen Totschlags der Ex-Freundin vor Gericht

Ein 76 Jahre alter Mann muss sich von Dienstag vor dem Lüneburger Landgericht verantworten, weil er seine ehemalige Lebensgefährtin mit einem Messer getötet haben soll.

Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten zur Last, im September 2021 in Lüneburg die Ex-Freundin am Oberkörper attackiert zu haben.

Anklage wegen Totschlags

Der Angeklagte befindet sich in Untersuchungshaft, der Vorwurf lautet auf Totschlag. Die Kammer hat zwei Sachverständige hinzugezogen. Zum ersten Verhandlungstag sind fünf, zum zweiten Verhandlungstag zwei Zeugen geladen.

Drei Tonnen Kupferkabel gestohlen

Von einer Baustelle in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg haben Unbekannte drei TonnenKupferkabel gestohlen.

Der Wert des Diebesguts liegt bei rund 30.000 Euro. Die Täter schlugen nach Mitteilung der Polizei vom Dienstag in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen oder Zeuginnen.

dpa