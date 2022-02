Braunschweig. In vielen Städten versammelten sich erneut Menschen zu Montagsdemos. Insgesamt waren es jedoch weniger als in den Vorwochen. Ein Überblick:

Nach Polizeiangaben demonstrierten in der Braunschweiger Innenstadt dieses Mal rund 500 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Video: Bernward Comes

Protest gegen Corona-Politik in Braunschweig am 21. Februar

Montagsdemos So verliefen die Corona-Proteste in Niedersachsen

Erneut haben in Niedersachsen am Montagabend einige Hundert Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Vielerorts zählte die Polizei allerdings weniger Teilnehmende als in den vergangenen Wochen. Insgesamt kam es bei den Versammlungen nach Angaben der Beamten nicht zu größeren Zwischenfällen.

In Braunschweig versammelten sich demnach rund 500 Menschen, um im Zusammenhang mit der aktuellen Impfdebatte zu demonstrieren. In Gifhorn beteiligten sich laut Polizei an vier Versammlungen etwa 440 Menschen.

In Verden zogen rund 470 Menschen um die Innenstadt, um gegen die Einschränkungen wegen der Pandemie zu demonstrieren. Die Polizei stellte wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln die Personalien von neun Beteiligten fest und leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Eine Person musste von der Versammlung ausgeschlossen werden.

Versuchte Wegblockade in Göttingen, Polizei setzt Pfefferspray ein

In Göttingen stellte sich eine Versammlung von etwa 150 bis 200 Menschen gegen die Demonstration der Kritiker der Corona-Maßnahmen, die nur etwa 120 Teilnehmer hatte. Den Beamten zufolge versuchten Gegendemonstrierende, die Strecke zu blockieren. Einsatzkräfte mussten demnach vereinzelt „unmittelbaren Zwang in Form von Abdrängen und Wegschieben und in einem Fall auch Pfefferspray“ einsetzen. Im Zusammenhang mit den Einsatzmaßnahmen sei die Kamera eines Pressefotografen beschädigt worden.

dpa