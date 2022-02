Wolfsburg. Der sogenannte Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen fiel laut Polizei kleiner aus als in den Vorwochen. Vermutlich spielte das Wetter eine Rolle.

Der Aufmarsch der Corona-Maßnahmen-Kritiker fiel an diesem Montag kleiner aus als in den Vorwochen. Die Wolfsburger Polizei fertigte nichtsdestotrotz Anzeigen. (Symbolbild)

Corona-Versammlung Wolfsburg 70 Wolfsburger nehmen an Corona-Schweigekreis teil

Vor dem Wolfsburger Rathaus haben sich am Montagnachmittag etwa 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung getroffen. Sie gedachten ab 17.30 Uhr in einem Schweigekreis den Corona-Verstorbenen. Wie die Polizei mitteilt, verlief die Versammlung friedlich. Nach etwa 20 Minuten sei die Versammlung im Anschluss an einen Redebeitrag auf dem Rathausvorplatz beendet gewesen.

Bereits kurz nach 17 Uhr hätten sich wiederum in der Wolfsburger Innenstadt etwa 240 Personen zu einer nicht angezeigten Versammlung getroffen. Die Teilnehmerzahl der vergangenen Wochen sei damit bei Weitem nicht mehr erreicht worden, heißt es seitens der Polizei. Auch habe sich die Versammlung nicht sofort in Bewegung gesetzt, da die Teilnehmer zunächst in Gebäudeeingängen Schutz vor dem Regen gesucht hätten.

Die überwiegende Anzahl der Teilnehmer sei der polizeilichen Aufforderung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gemäß der Niedersächsischen Corona-Verordnung nachgekommen. Bereits nach kurzer Zeit habe sich die Teilnehmerzahl wohl aufgrund des anhaltenden Regens verringert. Nachdem es zu einer kurzen Verkehrsbehinderung gekommen sei, und die Polizei die Teilnehmer von der Fahrbahn auf die Gehwege verwiesen habe, endete die Versammlung nach Angaben der Polizei mit nur noch 40 Teilnehmern nach etwa 80 Minuten.

Es seien 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen hinsichtlich eines Verstoßes gegen die Niedersächsische Corona-Verordnung, eine Strafanzeige aufgrund Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und zwei Strafanzeigen aufgrund von Urkundenfälschung und Beleidigung gefertigt worden. Drei Teilnehmer seien aus der Versammlung ausgeschlossen worden.

