Auf der Bundesstraße 244 bei Helmstedt gab es am Montagmittag einen schweren Unfall.

Verkehrsunfälle bei Helmstedt LKW-Fahrer in Lebensgefahr nach Unfall auf B244 bei Helmstedt

Im Bereich der Autobahnabfahrt Helmstedt-West ist es am späten Montagvormittag zu einer Frontalkollision zwischen einem Kranfahrzeug und einem Klein-LKW gekommen.

Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr ein 32 Jahre alter Lastkraftwagenfahrer aus Wolfsburg mit seinem Schwerlastkran um 11.32 Uhr die Bundesstraße 244 aus Richtung Helmstedt in Richtung Mariental. Wie die Polizei mitteilt wollte er an der Anschlussstelle Helmstedt-West nach links auf die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Hannover abbiegen.

Hierbei übersah er einen 57 Jahre alten Lastkraftwagenfahrer aus Dessau, der mit seinem 3,5 Tonnen LKW die B 244 in entgegengesetzter Richtung, in Richtung Helmstedt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß, wobei das Führerhaus des LKW völlig zerstört wurde.

LKW-Fahrer eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Wie Andreas Meißner, Helmstedter Kreispressewart Nord, mitteilte, wurde dabei der LKW-Fahrer in seiner Fahrerkabine eingeklemmt. Vor Ort bestätigte sich dem Einsatzleiter und Brandmeister vom Dienst, Sven Goldmann, die Lage. In enger Zusammenarbeit mit dem Notarzt wurde der Patient befreit und im Rettungswagen erstversorgt. Der Mann ist lebensgefährlich verletzt.

Nach der Rettung des Fahrers wurde noch das Batteriemanagement durchgeführt. Während der Rettungsmaßnahmen war die B244 in beiden Richtungen durch die Polizei voll gesperrt, ebenso die Abfahrt der A2 durch die Feuerwehr. Neben den Freiwilligen Feuerwehren aus Helmstedt und Barmke waren zwei Rettungswagen sowie der Notarzt vom Landkreis beteiligt. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss der Polizei übergeben.

Lesen Sie mehr:

Sekundenschlaf? LKW verunglückt auf der A2 bei Helmstedt

Einige Stunden zuvor ist ein Sattelzug auf der A2 bei Erxleben von der Fahrbahn abgekommen, nachdem der Fahrer nach ersten Erkenntnissen in einen Sekundenschlaf gefallen war. Der rechte Fahrstreifen der A2 war wegen des Unfalls zwischen den Anschlussstellen Bornstedt und Alleringersleben in Richtung Braunschweig zeitweise gesperrt. Etwa 500 Liter Diesel sind bei dem Unfall ausgelaufen. Mit einem Kran muss der LKW geborgen werden.

Auf der A2 kam es am Montagmorgen, 21. Februar, zu Behinderungen. Ein LKW ist bei Helmstedt in einen Graben gefahren und muss mit einem Kran geborgen werden. Foto: Matthias Strauß

Gegen kurz nach sechs Uhr war der 41-jährige LKW-Fahrer in Richtung Hannover unterwegs, als ihm offenbar kurz hinter dem Parkplatz Lorkberg die Augen zufielen und sein Sattelzug nach rechts in den Böschungsgraben raste. Der Sattelzug kippte und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der 41-jährige Fahrer zog sich leichte Schnittverletzungen zu und musste ambulant behandelt werden.

20 Tonnen Autoreifen müssen vor der Bergung abgeladen werden

Der mit Autoreifen beladene Sattelzug musste durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden. Bevor die Bergungsarbeiten beginnen konnten, mussten die Einsatzkräfte hunderte neue Reifen umladen. „Es sind ungefähr 20 Tonnen Reifen, es geht alles nur schleppend voran“, so der Helmstedter Bergungsleiter Markus Reimann. Die Sperrung an dieser Stelle ist nach Angaben der Verkehrsmanagementzentrale mittlerweile aufgehoben.