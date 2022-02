Wieder kracht Baum auf Auto – Polizei rechnet mit dem Schlimmsten

Sittensen. Am Montag stürmt es erneut in Niedersachsen. Ein Baum ist bei Sittensen auf ein Auto gestürzt. Die Insassen hatten laut Polizei großes Glück.

In Niedersachsen ist am Montagmorgen erneut ein Baum auf ein Auto gestürzt. In ihm saßen zwei Menschen und ein Hund. Der Unfall ging aber laut Polizei glimpflich aus.

Durch den stürmischen Wind von Tief „Antonia“ ist in Sittensen (Landkreis Rotenburg) ein Baum auf ein Auto gestürzt. Zunächst sei man in der Nacht zum Montag von einem schweren Unfall ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher. Doch hätten die drei Insassen sich und ihren Hund selbstständig aus dem Wagen befreien können. Ein Mensch habe eine leichte Kopfverletzung erlitten, die anderen seien unverletzt geblieben. Zur Identität des Verletzten und der Schadenshöhe konnte die Polizei am Montagmorgen noch keine Angaben machen.

Raser starten Rennen in Oldenburg – während hinter ihnen ein Streifenwagen fährt

Obwohl sich direkt hinter ihnen ein Streifenwagen befand, haben sich zwei Männer in Oldenburg ein verbotenes Autorennen geliefert. Zwei Autos hätten am Sonntagmorgen an einer roten Ampel am Pferdemarkt gestanden und ihre Motoren ordentlich aufheulen lassen, teilte die Polizei am Abend mit. Als die Ampel auf Grün umsprang, rasten die Fahrer mit quietschenden Reifen los – teils mit 100 Stundenkilometern durch die Innenstadt. Gemeinsam mit zu Hilfe gerufenen Kollegen konnten die Polizisten die 20 und 28 Jahre alten Raser stoppen. Die Führerscheine der Männer wurden beschlagnahmt, gegen sie wird jetzt außerdem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt.

Diebe brechen in Stall ein – sie stehlen wertvolle Zuchthühner

Aus einem Hühnerstall im Landkreis Celle haben unbekannte Hühnerdiebe gleich zweimal wertvolle Zuchttiere gestohlen. In dem Ort Bergen verschwanden in der Nacht auf Samstag zwei Hähne und zwölf Hennen. In der Nacht auf Sonntag wurden aus dem gleichen Stall ein weiterer Hahn und fünf Hennen gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von fast 1000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie bat mögliche Zeugen, sich zu melden.

