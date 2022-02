Einbrecher hebeln in Salzgitter Fenster auf

Salzgitter. In eine Doppelhaushälfte in Salzgitter-Bad sind Einbrecher durch Aufhebeln des Fensters eingedrungen. Sie durchwühlten das Haus und stahlen Bargeld.

In Salzgitter-Bad sind Unbekannte in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. (Symbolbild)

Einbrecher haben zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr und Samstag, 16.30 Uhr in einer Doppelhaushälfte im Heckrosenweg in Salzgitter-Bad ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zum Haus verschafft. Laut Polizei durchwühlten die Unbekannten Schubladen und Regale und entwendeten eine bislang noch nicht zu beziffernde Summe Bargeld und möglicherweise weiteres Diebesgut. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet um Hinweise zu Beobachtungen im genannten Tatzeitraum unter (05341) 825-115.

Mann fährt alkoholisiert E-Scooter

Die Polizei hat einen 20-jährigen Mann auf einem E-Scooter kontrolliert. Dabei fiel den Beamten Atemalkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab 0,56 Promille. Gegen den Salzgitteraner wurde ein bußgeldbewährtes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Für E-Scooter gelten die für Kraftfahrzeuge gültigen Promillegrenzwerte.

red